Engelini sporla aşan genç hayata tutundu

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yürüme ve konuşma engelli genç, annesinin desteğiyle başladığı sporda kendini geliştirerek engelleri aştı. Spor salonuna bastonla gelen serebral palsi hastası Ahmet Görel, 3 yılın sonunda bastonlarını bıraktı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Görel, 1 yaşındayken geçirdiği yüksek ateş nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Serebral palsi nedeniyle yüzde 60 oranında engelli olan Görel, annesi Arzu Görel’in desteğiyle özel bir spor salonunda spora başladı. Spor salonunda iki baston ve annesinin desteğiyle spor yapan Görel, 3 yılın sonunda bastonlarını attı. Spor salonunda hem kendisini fiziksel olarak geliştiren Görel, hem de arkadaş edinerek sosyal hayata katıldı. Adeta hayata küsen serebral palsi hastası Görel, spor sayesinde yeniden hayat buldu.

“Zaman içerisinde yürüme ve konuşma becerilerimi kazandım”

Bastonlarını bıraktığını söyleyen Ahmet Görel, “Serebral palsi hastasıyım. 1 yaşımdayken havale geçirmişim. 5 yasıma geldiğimde, hastane hastane gezmeye başladık. 17 yasına kadar düzenli olarak farklı farklı doktorlara gittik, ancak biri umut veriyordu, biri ‘kabullen’ diyordu. Fizik tedavi ünitelerine gittim, ama istenilen sonuç alınamadı. Ben de umutlarım kesildiği için eve kapandım, hayata küstüm. Çünkü boyum uzuyor, vücudum farklı şekiller alıyordu. Bebeklik dönemine geçirdiği hastalık nedeniyle kendimi bildim bileli böyleyim, hareket kabiliyetim olmadığı için hareket etmekte güçlük çekiyordum. Güç kaybı yaşıyordum. Spor salonuna geldim, salona annemin desteği, spor hocam Adem Demirci ve ekibinin desteği ile bastonlarla gelmiştim, zaman içerisinde yürüme ve konuşma becerilerimi kazandım. Evde ihtiyaçlarımı annem ve babamın destekleriyle karşılıyordum. Spor sayesinde şimdi tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum, yürüyorum ve konuşabiliyorum” dedi.

“Bastonlarla ve yardım almadan salona gelemeyen oğlum, bugün bastonsuz yürüyebiliyor”

Çocuğu Ahmet Gürel’in spor salonuna gitmesiyle birlikte olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyen anne Arzu Görel, “Ahmet çocukken bir havale geçirdi. Havaleden sonra el ve ayak fonksiyonları değişti. Doktorlara gittik, sonuç alamadık. Çocuk büyüdükçe, vücut fonksiyonları değişti. 2019 yılında spor salonuna gelmeye başladı. Salona gelmesiyle birlikte her gün olumlu gelişmeler oldu. Ahmet tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyordu. Benden destek almadan hareket edemiyordu. İhtiyaçlarını benim desteğim ile karşılıyordu. Spor salonuna geldikten sonra ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor, bastonsuz yürüyebiliyor, kendi meramını rahatça konuşarak anlatabiliyor. Bastonlarla ve yardım almadan salona gelemeyen oğlum, bugün bastonsuz yürüyebiliyor, kendisine öz güveni geldi. Spor salonunda oğluma destek veren spor hocamız Adem Demirci ve ekibine teşekkür ederim. Oğlum yüzde 60 engelli, iş ihtiyacı var, yetkililerden ve iş verenlerden oğluma iş imkanı yaratılmasını, tıbben de daha iyi bir tedavi uygulanabilmesi için yardım istiyorum” diye konuştu.

Ahmet’in hem hareket kabiliyetinin hem de özgüveninin arttığını söyleyen spor eğitmeni Adem Demirci, “Ahmet ilk bastonlarla geldi ve yardımsız hareket edemiyordu. Verdiğimiz eğitim ve çalışmalardan sonra esnemeyen kasların esnemesini sağladık, kaslarını güçlendirdik, çalışmalar sonunda yürümeye ve konuşmaya başladı. Kendisine öz güveni geldi. Ancak bizim veremediğimiz tıbbi desteklerin de alınması gerekiyor. Buda ekonomiye bağlı. Ahmet’in tıbbi desteğe ve bir işte çalışmaya ihtiyacı var. İlgili kurumlar ve iş yeri sahipleri Ahmet’e uygun bir işte yardımcı olmalar gerekiyor, bunu da bekliyoruz” dedi.