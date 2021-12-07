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Enez’e yapılacak acil sağlık hizmetleri istasyonu için protokol imzalandı

Edirne’nin Enez ilçesine yapılacak olan acil sağlık hizmetleri istasyonunun protokolü imzalandı.

Sağlık 07.12.2021, 12:56
Enez’e yapılacak acil sağlık hizmetleri istasyonu için protokol imzalandı

Edirne’nin Enez ilçesine yapılacak olan acil sağlık hizmetleri istasyonunun protokolü imzalandı.

Edirne’nin Enez ilçesinde eski eski devlet hastanesi binasının acil sağlık hizmetleri istasyonu olarak düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Söz konusu hizmetin bölgeye kazandırılması için bağışçı Cavit Esen ile Edirne Valisi Ekrem Canalp düzenlenen törenle protokol imzaladı.

Edirne Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez Kaymakamı Alperen Göktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım ve acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapımı için gönüllü yardım etmeyi üstlenen hayırsever Cavit Esen katıldı.

“İstasyonların iyi bir yayılım göstermesi çok önemli”

Acil sağlık hizmetlerinde en önemli konunun yardım talebi geldiği andan itibaren en hızlı ve seri şekilde ambulansların istenilen bölgeye ulaşması olduğunu söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, bunun kentsel alanlar için olduğu kadar kırsal alanlar için de büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Edirne’nin her yerinde acil sağlık hizmetlerini hızlı ve seri şekilde vakalara ulaşabilecek kapasitede tutmaya özen gösterdiklerini söyleyen Vali Canalp, bu kapasiteyi canlı ve diri tutmak için ambulansları ve hizmetleri sürekli olarak yenilediklerini belirtti.

Ambulansların dışında en kritik hususun istasyonların iyi bir yayılım göstermesi olduğuna değinen Vali Canalp, belli yakınlıktaki istasyonların sayısının fazla olmasıyla ambulansların fazla kilometre yol alıp gecikme yaşamasının da önüne geçeceğini aktardı.

Enez’in nüfusunun özellikle yaz döneminde çok yüksek rakamlara ulaştığını belirten Vali Canalp, "Enez’imizde de bu çok bariz bir ihtiyaçtı. Bu bölgede yeni istasyon kurulmuş olması vereceğimiz hizmetlerin hız ve kalitesini de artıracaktır. Bulmuş olduğumuz konum da eski devlet hastanemizin bahçesidir. Bu konumdan biz hem sahildeki vakalara hem de merkezdeki vakalara çok hızlı ve seri müdahale edebilecek imkânı ortaya koymuş olacağız. Hayırsever işadamımız Cavit Eser’e teşekkür ediyorum. Enez’de ticaretle uğraşmanın keyfini, abilerinin adlarını yaşatacakları acil çağrı istasyonuyla taçlandırmış oluyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Enez bölgesinin özellikle yazları çok yoğun olduğunu ve burasının acil sağlık hizmetleri bakımından da en özellikli bölge olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, bölgedeki acil sağlık hizmetleri istasyonu ihtiyacının bağışçı Cavit Esen’in desteği ile Sağlık Bakanlığı’nın tahsisli arsası olan eski devlet hastanesinin bahçesinde acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulacağını ifade etti.

İlk adımların atıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, protokol kapsamında Enez’e 7’24 hizmet veren güzel bir acil sağlık istasyonu kazandırmış kazandırılmış olacağını aktardı.

Enez’imizin ihtiyacı bulunan bir kamu binasını protokole istinaden kavuşturduklarını söyleyen Enez Kaymakamı Alperen Göktaş, acil sağlık istasyonunun bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge esnafı Cavit Eser ilçelerinde acil sağlık hizmetleri istasyonu eksikliğini gördüklerini ve hayırsever arkadaşlarından feyz alarak abisi Arif Eser’in adını taşıyan bir istasyon yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve Bağışçı Cavit Eser, istasyonun protokolünü imzaladı.

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