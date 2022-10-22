Endonezya’da akut böbrek yetmezliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri 133’e yükseldi

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 133’e ulaştı.

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle yaşanan can kaybı artıyor. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin yaptığı açıklamada, akut böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden çocukların sayısının 99’dan 133’e yükseldiğini bildirdi. Bakan Sadıkin, ölümlerin Ocak ayından bu yana 22 ilde bildirilen toplam 241 vaka arasından olduğunu belirterek, hastaların çoğunun 6 yaşın altındaki çocuklar olduğunu ifade etti. Sadıkin, laboratuvar testlerine göre çocukların kanında dietilen glikol ve etilen glikol maddeleri tespit edildiğini söyleyerek, "Hayatını kaybeden 11 çocuktan 7’sinde etilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikol butil eter maddelerine rastlandı. Akut böbrek yetmezliğinin bu maddelerden kaynaklandığı doğrulandı" diye konuştu.

Sağlık yetkililerinin etkilenen çocukların evlerinde bulunan 102 şurupta benzer maddelerin izlerine rastladığını belirten Sadıkin, tüm şurup ve sıvı ilaçların reçete edilmesine ve satışlarına yönelik getirilen yasağın söz konusu 102 ürünle sınırlandırılacağını kaydetti.

Endonezya Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (BPOM) ise 3 yerli ilaç firması tarafından üretilen ve aşırı düzeyde etilen glikol içeren 5 şurubun isimlerini açıklarken, ilaçların derhal piyasadan çekilmesi ve imha edilmesi talimatı verdi.

Tüm şuruplar ve sıvı ilaçlar yasaklanmıştı

Endonezya sağlık yetkilileri 20 Ekim’de, Ocak ayından bu yana akut böbrek yetmezliğinden kaynaklı çocuk ölümlerinin sayısında görülen artışın nedenini araştırdıklarını belirterek tüm şurup ile sıvı ilaçların satışının ve reçete edilmesinin geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu.