Endonezya’da akut böbrek yetmezliği bağlantılı çocuk ölümleri 157’ye yükseldi

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 157’ye ulaştı.

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle yaşanan can kaybı artıyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, akut böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden çocuk sayısının 157’ye yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mohammad Syahril, vaka sayısının pazartesiden beri 251’den 269’a yükseldiğini ve 73 hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Son verilere göre hastalığın 27 eyalette tespit edildiğini sözlerine ekleyen Syahril, "En çok vaka 57 ile Jakarta’da bulunuyor. Jakarta’yı 38 vala ile Batı Java, 30 vaka ile Aceh ve daha sora Doğu Java, Batı Sumatra, Bali ve Banten takip ediyor" dedi.

Şuruplardaki maddeler tespit edilmişti

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, laboratuvar testlerine göre çocukların kanında dietilen glikol ve etilen glikol maddeleri tespit edildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden 11 çocuktan 7’sinde etilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikol butil eter maddelerine rastlandı. Akut böbrek yetmezliğinin bu maddelerden kaynaklandığı doğrulandı" demişti.

Sağlık yetkililerinin etkilenen çocukların evlerinde bulunan 102 şurupta benzer maddelerin izlerine rastladığını belirten Sadıkin, tüm şurup ve sıvı ilaçların reçete edilmesine ve satışlarına yönelik getirilen yasağın söz konusu 102 ürünle sınırlandırılacağını kaydetmişti.

Endonezya Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (BPOM) ise 3 yerli ilaç firması tarafından üretilen ve aşırı düzeyde etilen glikol içeren 5 şurubun isimlerini açıklarken, ilaçların derhal piyasadan çekilmesi ve imha edilmesi talimatı vermişti.

Tüm şuruplar ve sıvı ilaçlar yasaklanmıştı

Endonezya sağlık yetkilileri 20 Ekim’de, Ocak ayından bu yana akut böbrek yetmezliğinden kaynaklı çocuk ölümlerinin sayısında görülen artışın nedenini araştırdıklarını belirterek tüm şurup ile sıvı ilaçların satışının ve reçete edilmesinin geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu.