En yüksek vaka oranına sahip il Samsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüsü vaka sayılarında Samsun ve Sinop’taki rekor artışlar dikkat çekti. Vakaların 2’ye katlandığı Samsun yüz binde 348,36 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu vakaların 4’e katlandığı Sinop yüz binde 314,15 ile izledi.

En yoğun il Samsun

Bakan Koca’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya yükseldi.

Vakalar 2’ye katlandı

Samsun’da vakalar 2 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 2 bin 752’e, 20-26 Şubat’ta 3 bin 555’e, son olarak da 4 bin 724’e yükseldiği tespit edildi.

Samsun’u Sinop takip ediyor

8-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan ilk verilerde vaka sayısının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15’e çıktı.

Vakalar 4’e katlandı

Sinop’ta vakalar 4 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 181’e, 20-26 Şubat’ta 346’ya, son olarak da 680’e yükseldiği belirlendi.

27 Şubat-5 Mart tablosundaki son verilere Ordu yüz binde 280,27, Amasya 183,19 ile yansıdı. Yüz binlik rakamlar il nüfusuna oranlandığında 761 bin 400 nüfuslu Ordu’da 2 bin 133, 335 bin 494 nüfuslu Amasya’da 614 vaka olduğu görüldü.

Bir önceki hafta (20-26 Şubat) 301,76 olan Ordu’da azalma, 110,50 olan Amasya’da artış yaşandı. İlk verilerden (8-14 Şubat) bu yana ise iki ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 8-14 Şubat’ta 96,06 olan Amasya, iki katına çıkarak 27 Şubat- 5 Mart tablosuna 183,91 olarak yansıdı.