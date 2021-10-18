En yetkili isim açıkladı: FDA'dan aşı kararı!

Yaklaşık 2 yıldır korona virüsün pençesinde olan dünya aşılar ile bir süredir derin bir nefes aldı. Aşılar ile ilgili yeni bilgiler ise gelmeye devam ediyor.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, aşısının iki doz olması gerektiği sonucuna varıldığını söyledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Fauci, sağlık uzmanları tek seferlik aşı olur olmaz bir sonraki dozun da alınmasını tavsiye ettiği için için J&J'ın iki dozluk bir Kovid-19 aşısı yapması gerektiğine inandığını söyledi.

Hürriyet'teki habere göre; Fauci, ABC'ye yaptığı açıklamada 'Bence insanlar bu konuda kendilerini iyi hissetmeliler çünkü FDA danışmanlarının hissettikleri, gördükleri verilere göre, bu aşı başlangıçtan itibaren iki dozlu olmalıydı' dedi.

Fauci ayrıca 'İkinci dozun J&J aşısını yaptıranlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu bir sorun olarak görmüyorum' ifadelerini kullandı.

İlk dozda J&J aşısı olanların güçlendirici olarak Pfizer veya Moderna aşısını tercih etmelerinin daha iyi olabileceğini kabul eden Fauci, 'Biliyorsunuz, bahsettiğiniz veriler doğru, J&J aşısı sonrası güçlendirici aşı olarak Moderna veya Pfizer olursanız, ulaşacağınız antikorların seviyesi, iki doz J&J ile ulaşılandan çok daha yüksek olur' dedi.

Fauci, 'Bence kim olduğunuza bağlı olarak değişken olacak. Örneğin, nadiren mRNA aşısı ile gördüğünüz olası bir miyokardit olayıyla neredeyse hiç sorunu olmayacak olan doğurganlık çağındaki bir kadın bu yaklaşımı tercih etmek isteyebilir. Miyokardit olma riskinin çok çok nadir olduğu genç bir adamsanız, J&J aşısı olmak isteyebilirsiniz' şeklinde konuştu.

ABD'de uzmanlar J&J aşısı olmuş olanları hemen güçlendiriciyi dozlarını yaptırmaya çağırıyorlar.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Dr. Ashish Jha, Cumartesi günü CNN International'a verdiği demeçte, 'J&J çok iyi bir aşı. Bu aşının iki aşamalı olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların ikinci doz aşılarını oldukça hızlı bir şekilde olması gerçekten acil' dedi.