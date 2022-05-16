Besin Alerjisinin Görülme Oranı Gün Geçtikçe Artıyor

Besin alerjisinin gözlenme oranının kümülatif şekilde yükseldiğinin altını çizen Akçay, tüm bunların yanı sıra besin alerjisi öyküsüne dayanan alerjik reaksiyonların sebebiyet verdiği klinik tablolarda da artış yaşandığını belirterek, hastaların alerjik reaksiyonlarında kompleks durumların yaşandığını vurguladı.

En Sık Alerjiye Neden Olan Besin: İnek Sütü

Besin alerjilerini doğuran alerjik gıda türleri her ne kadar bulunulan coğrafya ekseninde değişse de ülkemizde besin alerjisini doğuran besinlerin başında gelen inek sütü alerjisini yumurta, ağaçta yetişen yemişler, yer fıstığı, soya, buğday, deniz ve kabuklu deniz ürünleri takip etmektedir. Birey yaşamının erken dönemlerinden itibaren reaksiyonlarını görünür kılan, alerjiye dayalı bir hastalık türüdür. Besin alerjileri; deri yüzeyinde ürtiker ve egzama şeklinde görülen, gastrointestinal sistem içerisinde kakada kan, kusma, ishal ya da gaz sancısı bulgularıyla gözlemlenebilmesinin yanında, alerjik rinit ve astım hastalıklarıyla vücuttaki birçok organ üzerinde kendisine etki alanı bulabilmektedir. En önemli tablo ise anaflaksi adı verilen durumdur ve yaşanması halinde acil müdahale elzemdir. Unutulmamalıdır ki besin alerjisi oranının yaş alımıyla beraber azalması göz önüne alındığında; yumurta ve inek sütü gibi sıklıkla gözlenebilen besin alerjilerinin neredeyse %90 oranında düzeldiği de kayıtlara geçen bulgular arasındadır.

Kuruyemiş, Yer Fıstığı Okullar ve Toplu Taşımalarda Yasaklanmalı

Özellikle kuruyemiş ve yer fıstığı alerjik şok reaksiyonlarının en önemli nedenleri olması ve 30 dakika gibi süre içinde ölümcül olabilmesi nedeniyle bu riskli gıdaların okullarda satılması ve toplu taşımalarda servis edilmesinin yasaklanması hayat kurtarıcı olabilir.

Alerji Testinin Önemi

Tanıların muhakkak gıdayla bir ilişkisi bulunmalıdır. Buna ek olarak, besin yanında gerçekleştirilecek deri testleri ve kanda besine özgül IgE seviyesinin kantitatif seviyesi yardımcı olacaktır. Asıl teşhis, yükleme testi olarak tanımlanan gıdanın diyetten çıkarılması sayesinde bulguların düzelmesi ve devamında çıkarılan besinin diyete tekrardan dahil edilmesiyle bulguların tekrar gün yüzüne çıkması sayesinde konulduğu, çocuklar üzerinde çok elzem olmayan besin eliminasyonunun gelişimi ve yaşam kalitesi üzerinde negatif etkiler yaratabilme potansiyelini göz önünde bulundurularak tanının, bir uzman tarafından konulması çok önemlidir.