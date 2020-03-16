En riskli grup onlar: Koronavirüs sigara içenleri öldürüyor!

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten en çok etkilenen kesim, kronik hastalıkları olanlar ile sigara içenler…
Her iki durumda da salgın hem çok hızlı gelişiyor hem de ölüm riski taşıyor…
Uzmanlara göre sigara içenlerin, bu hastalığa yakalanması fazlasıyla tehlikeli… Sigara içilmesiyle normal seyrinden 14 kat daha fazla etki gösteren salgından, sigarayı azaltarak da kurtuluş olmuyor.
DERHAL BIRAKILMASI GEREKİYOR
Koronavirüsün solunum yollarını etkileyen bir hastalık olduğu dikkate alınınca, ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişiyor.
Sigara içenlerin akciğerlerinde, içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar gelişiyor ve hastalığın sigara içenlerde daha ağır seyretmesine neden oluyor.
Sigarayı azaltmak ise bu riski azaltmıyor. Bilimsel çalışmalar sigara bırakma ne kadar erken gerçekleşirse, sigarayla ilişkili hastalık riskinin de o kadar azaldığı görülüyor.
YEŞİLAY’DAN UYARI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sigarayla mücadele kurumu Yeşilay’dan da konuya ilişkin bir açıklama yapılmıştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Tütün dumanı ve elektronik sigaralarda solunan aerosolü, bağışıklık sistemini baskılayarak fonksiyonlarını bozuyor. Bu nedenle dumana maruz kalmak, akut ve kronik hastalıklara neden oluyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Koronavirüsün vücudu yıktığı organ akciğer olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle koronavirüse karşı alınacak önlemlerin başında tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımına son vermek geliyor."
KİMLER TEHDİT ALTINDA?
Dünya Sağlık Örgütü, Aralık ayında Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan corona virüs salgınına ilişkin verileri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Şu ana kadar virüsün enfekte olduğu kişi sayısı ile koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanlara bakıldığında ölüm oranının yüzde 3.4 olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda söz konusu oranın yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebileceği belirtildi. İstatistiklere bakıldığında en yüksek ölüm oranının ise 80 yaş ve üzeri kişilerde olduğu görülüyor.
KORONAVİRÜSTE ÖLÜM ORANI KAÇ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu.
Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.
KORONAVİRÜS AÇISINDAN KİMLER RİSK GRUBUNDA?
100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında corona virüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor.
Bu yaş grubunda corona virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.
Corona virüsü ölüm oranı nedir? Korona virüs sebebiyle en çok hangi yaş grubu tehdit altında?
Corona virüsü ölüm oranı nedir? Korona virüs sebebiyle en çok hangi yaş grubu tehdit altında?
Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 *29 yaş grubu için yüzde 04.
İstatistiklere bakıldığı zaman corona virüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grunu ise 10 -19 , 20 -29 ve 20- 39 yaş grupları.
Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında corona virüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında corona virüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.