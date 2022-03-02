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En kapsamlı Covid 19 kongresi Gaziantep’te düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COVİD-19 pandemisi ile yapılacak kongre hakkında bilgilendirmek amacıyla Rektörlük Senato Toplantı Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık 02.03.2022, 18:07
En kapsamlı Covid 19 kongresi Gaziantep’te düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COVİD-19 pandemisi ile yapılacak kongre hakkında bilgilendirmek amacıyla Rektörlük Senato Toplantı Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ayşe Balat, Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, Wayne State Universitesi Tıp Fakültesi Dekan Yard, Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo, Nebraska Tıp Merkezi, Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Bruce Grogan’ın katıldığı toplantıda, kongre öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunuldu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Amerika Birleşik Devletleri-Küresel Sağlık Araştırması, Yönetimi ve Çözümler Birimi, Gaziantep Üniversitesi, Beyrut- Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nebraska Üniversitesi önderliğinde dünyada COVİD-19 ile ilgili en büyük kongrelerden birisinin 28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağını söyledi. Kongrede dünyanın birçok ülkesinden gelecek değerli bilim insanları ile birlikte COVID-19 pandemisinin hemen her yönüyle tartışılacağını belirten Prof. Dr. Balat, “Dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz, köklü tarihi geçmişi, ekonomisi, gastronomisi ile dünyaya adından söz ettiren Gaziantep şehrimizin yaşanılarak öğrenilmesi ve tanıtımı konusunda önemli birer elçi olacaklar. Gaziantep Üniversitesi köklü geçmişi ve mevcut sağlık alt yapısı ile MENA bölgesi için sağlıkta mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilk adımı atacaktır” dedi.

“Yaklaşık 110 bilim insanının konferans için Gaziantep’te olacak”

Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, kongrenin aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelecek kuruluşlar ve üniversitelerdeki Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA bölgesi) bilim insanları arasında küresel bağlamda sağlık köprülerinin kurulmasını sağlayacağını belirtti. Dr. Hammad, ” Herkesin bildiği üzere Covid-19 çok büyük engeller oluşturdu. Birçok ölümler yaşandı, ne yazık ki nahoş durumlarda da karşılaşıldı. Tüm dünya çapında ve özellikle çocuklar üzerinde stresli günlerin yaşanmasına neden oldu. Bu durum bizim açıkçası bir ders çıkarmamızı sağladı. Herkes güvende olmazsa hiç kimse güvende olmaz. Bu konferansta birçok çıkarmamız dersler olacak. Gelecekte yine pandemilerin nasıl etkileyeceğine dair dersler çıkaracağız. Yaklaşık 110 bilim insanının konferans için Gaziantep’te olacağını belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Birçok sağlık sorunu ele alınacak

Kongrede, MENA bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sağlık sorununun ele alınacağını kaydeden Wayne State Universitesi Tıp Fakültesi Dekan Yard, Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo, deneyimlerin paylaşılacağını ve farkındalığın artırılması ile çözüm politikaları üzerinde düşünüleceğini ifade etti. Dr. Dubaybo, “Konferansımızın birinci amacı eğitimsel olacak. Bu konferans sayesinde birbirimizden çok şey öğreneceğiz. Farklı ülkelerin, kurumların pandemiye karşı neler yaptıklarını ileride neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Pandemiye karşı nasıl bir ortak tepkinin verilmesi gerektiğini konuşacağız. Neleri arttırmamız gerek ve nasıl arttırmamız gerektiğini eğitimsel olarak ele alacağız. İkinci amacımız ise uzun süreli olarak katılımcılar arasında ilişkinin oluşturulmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Konferansımız daha fazla insana yetebilmemiz ve daha çok akademisyen yetiştirebilmemiz arasında bir perspektif olacak”

Pandemiler ve acil durum ortamlarında uygun küresel sağlık uygulamalarını geliştirmek ve sağlamak için bir platform oluşturulmasının tartışılacağını aktaran Nebraska Tıp Merkezi, Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Bruce Grogan, “ Bu konferansla platformlar oluşturacağız ve bu platformlarla mümkün olduğu kadar fazla bilgi paylaşımının yapılmasını sağlayacağız. Gelecekte bizler için gerekli olacak olan bilgiler arasında bilgi paylaşımları olacak. Tabi ki gelecekteki durumlar için bizlerin hazırlık yapmamızı sağlayacak ve bir tür ön hazırlık olacak. Bu konferans yaşanması muhtemel krizlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlayacak. Konferansımız daha fazla insana yetebilmemiz ve daha çok akademisyen yetiştirebilmemiz arasında bir perspektif olacak” diye konuştu.

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