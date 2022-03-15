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En güncel tedavi yöntemlerinden, bu durumlarda kullanılıyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, radyoterapinin hangi durumlarda kullanıldığını anlatarak, radyoterapinin günümüzde en güncel tedavi yöntemlerinin başında geldiğini söyledi.

Sağlık 15.03.2022, 11:13
En güncel tedavi yöntemlerinden, bu durumlarda kullanılıyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, radyoterapinin hangi durumlarda kullanıldığını anlatarak, radyoterapinin günümüzde en güncel tedavi yöntemlerinin başında geldiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser tedavisinde Radyoterapinin rolünü anlattı. Dr. Büyükyörük, “Radyasyon, enerjinin bir ortamda elektromanyetik dalga veya parçacık halinde ilerlemesidir. Radyasyon günlük hayatımızın bir parçasıdır. Radyo-televizyon dalgaları, mikrodalgalar, güneş ışığı hayatımızdaki radyasyon türlerine birer örnektir. Ancak bazı radyasyon türleri atomun yapısının bozulmasına neden olabilecek kadar yüksek enerjilidir. İşte bu tür radyasyona iyonlaştırıcı Radyasyon denir" dedi.

Radyoterapi çeşitli durumlarda kullanılabiliyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, radyoterapinin hangi durumlarda kullanıldığını belirterek, “Radyoterapi; hastalığın birincil tedavisi olarak tek başına, cerrahi öncesinde tümörü küçültme amacıyla, cerrahi sonrasında vücutta mikroskop düzeyinde kalmış olabilecek kanser hücrelerini temizleme amacıyla, cerrahi olmadan, kemoterapi ile birlikte direkt olarak tedavi amacıyla, hastalığı tam olarak iyileştirmenin mümkün olmadığı bazı durumlarda; hastanın ağrı, kanama gibi şikayetlerini azaltma amacıyla radyoterapi uygulanabilir. Bu tür tedaviye ’palyatif tedavi’ adı verilir. Normal hücrelerimiz belirli bir hızda bölünür, çoğalır ve ölür. Oysa kanser hücreleri normal hücrelerimize göre çok daha hızlı bölünüp, çoğalır ve ölüme dayanıklı hale geçerler” şeklinde konuştu.

“Kişiye özel planlanıyor”

Dr. Büyükyörük, radyoterapinin kişiye özel planlandığını söyleyerek, “Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır. Işınlar, tümörlü dokuların hücre çekirdeğindeki DNA’yı etkileyerek DNA’ya yeterince zarar verdiğinde hücreler çoğalma yeteneğini kaybeder. Kanserli dokuda ölen hücreler yenilenmediğinde, kanserin büyümesi durur ve kitle küçülür. Radyasyon en çok bölünme kapasitesi en yüksek olan hücreyi etkiler. Tedavi alanındaki normal hücrelerin, tümörlü hücrelere göre sayısı milyonlarca kat fazladır. Etkilenen komşu normal hücreler ise, onarım mekanizmaları tam olduğu için normal duruma dönebilmektedirler. Radyoterapi uygulamaları, kişiye özel planlanır. Radyoterapi bölgesel etkili bir tedavi yöntemidir. Yalnızca uygulandığı bölge üzerinde etkilidir’’ ifadelerini kullandı.

Güncel tedavi yöntemlerinin başında geliyor

Dr. Ahmet Büyükyörük, radyoterapinin günümüzde etkili ve güncel kanser tedavi yöntemlerinin başında geldiği belirterek, “Kanser tanısı almış olan hastaların yüzde 60-80’inde tanı konulduktan sonra, en az bir kere radyoterapi ihtiyacı gündeme gelir. Radyoterapi seanslar halinde uygulanır ve her bir seansa ’fraksiyon’ denir. Kullanılan radyasyon şekli, sıklıkla tedavi edici X ışınları olup hastanın vücudunda gezen veya çevresine saçılan bir radyasyon yoktur. Hastaların önemli bir kısmı, ayaktan tedavilerini sürdürürler ve günlük yaşamlarını aksatmazlar. Multidisipliner yaklaşımın önemli bir parçası olan radyoterapi günümüzde etkili ve güncel kanser tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Radyoterapi tek tedavi seçeneği olarak kullanılabildiği gibi, bazı durumlarda cerrahi veya kemoterapi ile kombine edilebilir. Radyasyon onkolojisinin bazı çalışma alanları; santral sinir sistemi tümörleri, baş-boyun tümörleri, meme tümörleri, torasik tümörler, gastrointestinal sistem tümörleri, genitoüriner sistem tümörleri, jinekolojik tümörler, yumuşak doku sarkomları, deri tümörleri, pediatrik tümörler ve lenfoma şeklinde sıralanabilir. Medicana Sivas Hastanemizde hizmete giren Trilogy cihazı ve RapidArc teknolojisi sayesinde; daha kısa tedavi süresi, daha yoğun doz alımı, hassas BT taramaları ile hasta setup’ları için Cone - Beam BT kullanımı, klinik faydalarımız olacaktır" diye konuştu.

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