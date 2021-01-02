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En geç Nisan ayına kadar aşılarımızı kullanıma hazır hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılar ile ilgili, 'En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız' dedi.

Sağlık 02.01.2021, 15:11
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En geç Nisan ayına kadar aşılarımızı kullanıma hazır hale getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021'i reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yapım bedeli 720 milyon lira olan proje Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın sevincin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşündüğüm bu eser ulaşıma katkı sağlayanlardan sadece biridir.

Bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat, Elazığ'ın 11 kat artırdık. Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yapıyoruz. Elazığ havalimanını büyütüp geliştiriyoruz. Filozof Epiktetus bakın ne diyor: 'Koyun yemini çobanın önüne getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir'. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

Sadece geçen yıl açtığımız tünellerin boyu 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğu 42 kilometreyi buluyor. 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi'ni Ilısu Barajı'nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık. 405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG'un temelini atarken, Gaziantep'te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik. Pek çok farklı alanda eseri milletimizin hizmetine sunduğumuz bir yılı geride bıraktık. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser üretmenin inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını güçlendirmek için çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz içinde zorlu bir yıl oldu. Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde korona virüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık. Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.

Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır

Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız.

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