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En çok aşılama yapılan ilk 10 il arasında Karadeniz’den 4 il bulunuyor

Türkiye genelinde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre aşılama oranı en yüksek iller arasında Ordu 1. (yüzde 85,6), Amasya 3. (yüzde 84,7), Zonguldak ise 9. (yüzde 83,1) ve Bartın ise 10. sırada (yüzde 82,7) yer aldı. Bazı ilçelerinde aşılamanın adeta durduğu Samsun ise bu tabloda yüzde 80,5 oranında.

Sağlık 18.12.2021, 10:38
En çok aşılama yapılan ilk 10 il arasında Karadeniz’den 4 il bulunuyor

Türkiye genelinde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre aşılama oranı en yüksek iller arasında Ordu 1. (yüzde 85,6), Amasya 3. (yüzde 84,7), Zonguldak ise 9. (yüzde 83,1) ve Bartın ise 10. sırada (yüzde 82,7) yer aldı. Bazı ilçelerinde aşılamanın adeta durduğu Samsun ise bu tabloda yüzde 80,5 oranında.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca günlük Kovid-19 Tablosu’nu paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de aşılama oranı en yüksek ile Ordu olurken, Amasya ise aşılama oranı en yüksek 3. il oldu. Zonguldak ve Bartın da bu sıralamada ilk 10’a giren Karadeniz illeri arasında yer aldı. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü’nün yakın zamanda yaptığı açıklamada aşılama oranının 5 ilçede günlük 30 doza kadar düştüğünü duyurmuştu. Samsun aşılama oranında Karadeniz’de bulunan 18 il arasında 9. sırada yer aldı.

Karadeniz Bölgesi’nde illerin aşılama oranları

Karadeniz Bölgesi’nde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre aşılama oranı en fazla olan il yüzde 85,6 ile Ordu oldu. Ordu’yu yüzde 84,7 ile Amasya takip etti. Üçüncü sıradaki Zonguldak’ta bu oran yüzde 83,1 oldu. İlk 3’ün dışında diğer illerdeki aşılama oranı ise sırasıyla şöyle:

Bartın (yüzde 82,7), Giresun (yüzde 82,4), Artvin (yüzde 81,9), Çorum (yüzde 81,8), Sinop (yüzde 81,7), Samsun (yüzde 80,5), Kastamonu (yüzde 80,4), Tokat (yüzde 79,4), Trabzon (yüzde 79,1), (Bolu (yüzde 78,8), Rize (yüzde 77,5), Karabük (76,4), Düzce (yüzde 74,8), Gümüşhane (yüzde 71) ve Bayburt (yüzde 67,9).

Öte yandan Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 82,36 oldu. Ülke genelinde 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı ise 123 milyon 144 bin 781’e yükseldi.

Vaka oranları

İllere göre haftalık vaka sayıları (100 binde) verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nde vaka sayıları Artvin’de 100 binde 186,43 oldu. Rize’de 191,08. Trabzon’da 287,97. Gümüşhane’de 213,83. Bayburt’ta 31,74. Giresun 298,63. Ordu 362,19. Tokat 285,35. Amasya 261,11. Çorum 253,52. Samsun 294,16. Sinop 302,60. Kastamonu 193,16. Karabük 314,02. Bartın 192,48. Zonguldak 213,63. Düzce 279,77. Bolu’da ise vaka sayıları 100 bin 267,79 oldu.

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