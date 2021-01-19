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Emirates Grubu, COVID-19 aşı programını uygulamaya koyuyor

Emirates Grubu BAE'deki önemli sayıda çalışanı için Dubai Sağlık Otoritesi ve Sağlık ve Korunma Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde COVID-19 aşı programını uygulamaya koydu.

Sağlık 19.01.2021, 14:53
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Emirates Grubu, COVID-19 aşı programını uygulamaya koyuyor

BAE'deki çalışanlar için aşı kampanyası başladı. 

Emirates Grubu BAE'deki önemli sayıda çalışanı için Dubai Sağlık Otoritesi ve Sağlık ve Korunma Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde COVID-19 aşı programını uygulamaya koydu.

Başlatılan aşı kampanyasında, öncelik Kabin Ekibi, Kokpit Ekibi ve diğer operasyon odaklı çalışanlar dahil ön saflardaki havacılık çalışanlarına verilecek.

Havayolu, dnata ile dünyada çalışanlarına COVID-19 virüsüne karşı aşı olma seçeneği sunan ilk havayolu şirketlerinden biri oldu. Emirates ve dnata, salgın süresince yolcuların, çalışanların ve hizmet verilen toplumların sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına, birçok güvenlik tedbiri uyguladı. Bu aşı programının hayata geçmesiyle, havayolu, toplu ulaşım hizmeti veren ve dünya çapında temel ürünlerin taşınmasına yardımcı olan havacılık çalışanlarının sağlığını koruma altına alma noktasında ileriye dönük bir adım atıyor.

Emirates Grubu, BAE sağlık otoritelerinin onayladığı ve BAE genelinde şirketin çeşitli merkezlerinde bulunan çalışanlarının kolayca erişebileceği Pfizer-BioNTech ve Sinopharm aşılarını uyguluyor. Aşı randevuları, olabildiğince çok sayıda havacılık çalışanının aşılanabilmesi için, haftanın 7 günü, günde 12 saat boyunca gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlar ve ülkede ikamet edenler gibi, Emirates Grubu'nun BAE'deki çalışanları da devletin belirlediği tıp merkezlerinde ve kliniklerde aşı olmayı tercih edebilirler. BAE hükümeti ve sağlık kurumları aşıların ücretsiz ve herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmadı.

Oxford Üniversitesi'nde bulunan araştırma sitesi Our World In Data tarafından derlenen verilere göre, BAE her 100 kişi için 19,04 doz aşı uygulamasıyla dünyadaki en yüksek ikinci aşılama oranlarına sahiptir ve uygulamanın başladığı 2020 Aralık ayından bu yana vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere yaklaşık 1,9 milyon aşı temin edildi. BAE, Mart ayı sonuna kadar nüfusunun %50'sinden fazlasını aşılama hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

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