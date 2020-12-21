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EMA’dan Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay verildi.

Sağlık 21.12.2020, 18:28
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EMA’dan Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay verildi.

Avrupa Birliği’nde (AB) korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay verdi. Pfizer-BioNTech, geliştirdikleri aşının onaylanması için 6 Ekim’de EMA’ya müracaat etmişti.

29 Aralık’ta yapılması planlanan toplantıyı 1 hafta öne çeken EMA, 16 yaşından büyük 44 bin kişinin katıldığı klinik araştırmalar sonucunda aşının yüzde 95 etkinlik gösterdiğini açıkladı. EMA yöneticisi Emer Cooke düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa İlaç Ajansı’nın bilimsel görüşü, Avrupa Birliği’nde Covid-19’a karşı aşının ilgili koruma önlemleri, kontroller ve yükümlülüklerle ilk pazarlama yetkilendirmesinin yolunu açıyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, endüstri, düzenleyiciler, sağlık uzmanları ve hastalar arasında benzersiz bilgi seferberliğinin ve paylaşımının sonucudur” ifadelerini kullandı.

Cooke, “Avrupa İlaç Ajansı’nın bilimsel değerlendirmesi, aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliği hakkındaki bilimsel kanıtların gücüne ve başka hiçbir şeye dayanmamaktadır. Kanıtlar ikna edici bir şekilde faydaların bunun risklerinden daha büyük olduğunu göstermektedir” dedi.

EMA, aşı ile virüse karşı korumanın ne kadar sürdüğü, aşının virüsü ne kadar önlediği, bağışıklığı baskılanmış kişileri, çocukları ve hamile kadınları ne kadar iyi koruduğu ve asemptomatik vakaları önleyip önlemediği hakkında denemeler ve ek çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu’nun EMA’nın onayı ile 27 AB üyesi ülkeye aşıyı ulaştırması ve aşılamaların tüm AB’de 27 Aralık’ta başlaması planlanıyor. Avrupa Komisyonu, şu ana kadar 6 aşı geliştiricisiyle anlaşma imzalayıp 2 milyar aşı dozu sipariş etti.

Almanya dört aşamada aşılama yapacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise yaptığı açıklamada Almanya’da ilk aşının 27 Aralık’ta yapılacağını ifade ederken, aşılamaların Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu’nun (Stiko) önerileri doğrultusunda yapılacağını aktardı. Almanya’da ilk aşamada huzurevi sakinleri, 80 yaş üstü kimseler, tıbbi merkezlerde çalışan, virüsün bulaşma riski yüksek olan personel, yaşlı bakım merkezlerinde çalışan bakım personeli ve huzurevi sakinleri ile kişisel temas halinde olan çalışanlar aşılanacak. İkinci aşamada ise, 70 yaş üstü ve ağır hastalık geçirme riski yüksek olanlar, bakıma muhtaç kişiler ve hamile kadınlarla yakın temas halinde olanlar ile down sendromu, demans ve psikolojik hastalığı bulunan kişilerin aşılanması planlanıyor.

Üçüncü aşamada, kanser, kalp hastası, diyabet, astım ve felç gibi çeşitli kronik hastalıkları olanlar ile hükümet, meclis, ordu personeli, polis, gümrük, itfaiye, afet yönetimi, eczaneler, telekomünikasyon, ulaştırma, gıda sektörü çalışanlar ve öğretmenler aşılanacak. Son aşamada ise, 60 yaş altı herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve ilk üç gruptaki meslek gruplarına dahil olmayan herkese aşı yapılacak.
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