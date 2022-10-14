Elleri yıkamak ölümcül hastalıklardan kurtarıyor...

Uzmanlar, elleri sabunla yıkamanın ishal, grip gibi hastalıkları önlemenin en etkili ve masrafsız yollarından birisi olduğunu açıkladı. İki hastalığın her yıl 3,5 milyon çocuğun ölümüne yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, "El yıkamayı alışkanlık haline dönüştürün" uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), 15 Ekim tarihini “Dünya El Yıkama Günü” olarak benimseyip bunu yaygınlaştırmak için 100 den fazla ülkede “Dünya El Yıkama Günü” kutlaması yapıyor. Bursa’da da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yönetimi Dünya El Yıkama Günü sebebiyle farkındalık oluşturup, vatandaşları bilinçlendirdi ve hijyen seti dağıttı.

Etkinlikte, el yıkamanın, birey ve toplum sağlığının korunmasındaki en önemli faktör olduğuna dikkat çekildi.

Hastaneye gelenlere, hastalıkların önlenmesinde basit ve çok ucuz yöntem olan el yıkama teknikleri de anlatıldı. Ayrıca etkinlikte işitme engelliler için işitsel çeviri öğretmeniyle de el yıkamanın faydaları anlatılıp, klip yapıldı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Zübeyde Kurtoğlu: "Korona virüs salgınında da el yıkamanın önemi bir kez daha gündeme gelmişti. Bu anlamda da yaşamımızın bir gerçeği olan ’el yıkama’ ihtiyacı toplumların olmazsa olmazı olarak kabul edildi. Bizler de bu süreçte günün anlam ve önemine çok kıymetli ekibimizle destek vermek için böyle bir organizasyon düzenledik. Hastanemize gelen hastalarımızın ve refakatçilerimizin de etkinliğe katılması bizleri memnun etti. El yıkamak hayat kurtarır" dedi.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Doktor Ali Gümüş de: "Covid-19 hastalığı başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan ve besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, toplumda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, paraziter ve mantarlara bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde en basit ve de en etkili korunma yöntemi el yıkamaktan geçmektedir. Sadece el yıkamayla çocuklardaki ishal vakalarının ve ishale bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 50’sini önlemek mümkün. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en iyi yöntemi el yıkamaktır. 20 saniye ayırıp ellerimizi sabunla yıkayalım" diye konuştu.

"El yıkamayı alışkanlık haline yapın" diyen Gümüş şunları kaydetti: Ellerimiz gün boyunca kirlenir. Bu nedenle eller gün içerisinde sık sık ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Eller; yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra, lavaboyu kullandıktan sonra, çocukların altını değiştirdikten sonra,

bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas etikten sonra, pişmemiş gıdalara ( özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta) temas ettikten sonra, üst solunum yolu ile temas ettikten sonra (hapşırma, öksürme) vb., toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra ( toplu taşıma araçları, para alışverişi, telefon vb.), kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka doğru yöntemlerle yıkanmalıdır. El hijyenindeki amaç; kimyasal ve fiziksel zararların ve enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Eller sadece su ile yıkandığında, kir bir miktar uzaklaştırılmakta, ancak tam bir hijyen sağlanmamaktadır. Bu nedenle, el temizliğinde su ile birlikte sabun kullanılması gerekmektedir. Mikroplar, yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunursanız yayılır. Yiyecek ve içecekleri yıkanmamış ellerle hazırlarsanız ve yerseniz mikrop yayılır. Kirlenmiş bir yüzeye ve ya nesneye dokunursanız mikrop yayılır" şeklinde konuştu.

Hastaneye gelen ziyaretçiler de bilinçlendirme çalışmasından dolayı yönetime teşekkür ettiler.