banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Ellerde ve ayaklarda büyümeye dikkat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, el ve ayaklarda büyümenin ‘Akromegali’ hastalığının göstergesi olabileceğini söyledi.

Sağlık 15.04.2022, 17:30
Ellerde ve ayaklarda büyümeye dikkat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, el ve ayaklarda büyümenin ‘Akromegali’ hastalığının göstergesi olabileceğini söyledi.

Akromegali hastalığının, yetişkinlerde hipofiz bezindeki genellikle iyi huylu aşırı büyüme hormonu salgılayan tümörlerden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Göknur Yorulmaz, terleme artış, el ve ayaklarda büyüme gibi belirtilerin hastalığın göstergesi olabileceğini aktardı. Belirtiler arasında alt çenede, burun, dudak ve dilde büyüme; yüz hatlarında kabalaşma, diş yapısının bozulması, ciltte aşırı yağlanma, deride kalınlaşma, ellerde uyuşma veya karıncalanma, seste kalınlaşma, burun tıkanıklığı, yorgunluk, eklemlerde ağrı gibi olduğunu dile getiren Yorulmaz, bu gibi şikâyetler sonucu doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

“Tedavisiz kaldığında yaşam süresini kısaltabilir”

Hastalığa eller ve ayaklarda büyüme anlamına gelen ‘Akromegali’ adının verildiğini söyleyen Doç. Dr. Yorulmaz, büyüme hormonu aşırılığı ve buna sebep olan hipofizdeki adenom fark edilmediği takdirde başka hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğini dile getiren Yorulmaz, “Tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp büyümesi ile ortaya çıkan kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliği, kalın bağırsakta polipler, tiroid bezinin büyümesi ve tirod nodülleri, beyin damar hastalıkları, omurgada eğrilik gibi sağlık sorunları yaratarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve tedavisiz kaldığında yaşam süresini kısaltabilir” dedi.

“Erişkinlerde kemikler uzunlamasına değil enlemesine büyür”

Çocuklarda büyüme süreci tamamlanmadan önce ortaya çıkan aşırı büyüme hormonu salgısı sonucu oluşan duruma ‘Devlik’ anlamına gelen ‘Gigantizm’, erişkin dönemde büyüme tamamlandıktan sonra ortaya çıkan şekline ise ‘Akromegali’ dendiğini söyleyen Doç. Dr. Yorulmaz, “Erişkinlerde büyüme tamamlandığı için kemikler uzunlamasına değil enlemesine büyür bu nedenle ellerde ve ayaklarda kalınlaşma şeklinde enine genişleme olur. Hipofiz bezindeki adenom genellikle büyüktür ve çevre dokuya bası yapmasıyla baş ağrısı, görmede sorunlar, hormon eksiklikleri, kadınlarda adet düzensizliği, erkeklerde cinsel gücün azalmasına yol açabilir” diye konuştu.

“Vücuttaki değişim fark edilmeyebilir”

Hastalığın yavaş geliştiğini bu nedenle hasta yakınlarının görünüşteki değişimi fark edemeyeceğini aktaran Doç. Dr. Yorulmaz, “Yıllar içerisinde hipofiz adenomu da büyür ve çoğunlukla tanı konulduğunda adenom boyutu büyüktür. Hastalığın tanısı için mutlaka laboratuvar tetkikleri gerekir ve bu tetkikler Endokrinoloji uzmanı tarafından istenir ve yorumlanır. Kanda büyüme hormonu ile insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyleri ölçülür. Ayrıca diyabeti olmayan hastalarda şeker yükleme testi ile büyüme hormonunda düşme olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan tahliller ile hastada akromegali düşünülüyor ise hipofiz MR görüntüleme istenerek adenom varlığı ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

“Solunum sıkıntısı, kalp hastalığı, diyabet gibi ek hastalıklara yol açabilir”

Akromegali tedavisinde ilk seçeneğin hipofiz ameliyatı ile tümörün alınması olduğunu aktaran Doç Dr. Yorulmaz, “Ameliyatın amacı, mümkünse adenomun tamamen çıkartılması ve hipofize komşu dokularda hasara yol açtıysa bu durumun düzeltilmesidir. Ameliyat ile tümör tamamen alınır ise kandaki büyüme hormonu düzeyi normale gelir. Bu ameliyatlar ESOGÜ Hastanemizde Beyin Cerrahisi Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır” ifadesini kullandı.

Bazı hastalarda ameliyatla adenom tamamen çıkartılamayacağını söyleyen Doç. Dr. Yorulmaz, bu durumda azalmakla beraber kontrolsüz büyüme hormonu salınımı devam edeceğini belirtti. Bu durumun istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayan Yorulmaz, “Salgının devam etmesi hastalarda solunum sıkıntısı, kalp hastalığı, diyabet gibi ek hastalıklara yol açar. Bu nedenle hastalarda büyüme hormonu düzeyini azaltmak için medikal tedavi verilmektedir. Ameliyat olması çok riskli olan hastalara ışın tedavisi ya da direkt medikal tedavi verilebilmektedir. Işın tedavisi Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalında uygun hastalara uygulanmaktadır. Tedavide kullanılacak ilaçların seçimine ve dozlarının ayarına hastayı takip eden endokrinolog karar verir” diye konuştu.

“Tanı dünya genelinde en az 10 yıl sonra konuluyor”

Aşırı büyüme hormonu salgısının kişide uzun yıllar fark edilemeyeceğini söyleyen Doç. Dr. Yorulmaz, Tanının dünya genelinde en az 10 yıl gecikerek konulduğunu dile getirdi. Yorulmaz, “Akromegali nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar ve yaşam kalitesindeki bozulma konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla 15 Nisan günü Türkiye’de Akromegali Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir. Bu önemli hastalıkta hastaların tanı, tedavi ve takipleri ESOGÜ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı olarak tarafımızca yapılmaktadır” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık