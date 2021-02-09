Elektronik sigara, sigaraya alıştırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, elektronik sigaraların kendi pazarlarında üçte 1 oranında hiç sigara içmemiş insanlara sigara içmeyi öğrettiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Erdoğu, sigara ve tütünün Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, “Sigara ve tütün kullanımı Dünya’da oldukça yaygın, ülkemizde her yıl 100 bin kişinin ölümünden sorumlu hastalık. Sigara ile ilgili bir bilinç oluştu artık insanlarda, içenler de rahatsız. Kanser yapıcı olduğu konusunda herkesin hem fikir olduğu bir zararlı alışkanlık ama günümüzde yeni şeyler trend olmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı sanki zararlı değilmiş ya da sigarayı kullanmayı bıraktırıyor veya sigarayı bırakmanıza yardımcı oluyor gibi birtakım halk arasında dolaşan konuşmalar söz konusu. Elektronik sigara son 5-10 yılın icadı diyelim, çok yeni bir şey. Artık bir çoğunun içerisinde nikotin de var, nikotinden bağımsız bir ürün değil. Buhar yöntemiyle bir likitin sıcak hava ile temas ettirilip buharlaştırılıp ciğerlere çekilmesiyle sigaradan aldığınız hisleri almanıza yardımcı oluyor” dedi.

Elektronik sigara güvenilir değil

Dr. İsmail Erdoğu, elektronik sigaraların güvenle kullanılabilir bir ürün olmadığını söyleyerek, “Çok yeni bir şey olduğu için zararları konusunda da çok büyük ölçekte çalışmalar yok ama güvenli kullanılabilir bir şey mi, ne yazık ki değil. Geleceğe dair bir takım kötü, olumsuz şeylerin olacağını düşünüyoruz. Bunların içerisinde kullanılan bir takım kimyasallar var ki çok küçük oranlarda kullanılmalarına rağmen zararlı kanserojen, kalp, damar hastalıkları yönünden olumsuz etkileri olan bir takım şeyler var. Tatlandırıcı kimyasal şeylerinde yine akciğerlere, buhar ve sıcak hava olarak çekilmesi de akciğerler üzerinde gelecek dönemlerde kanser ile ilgili bir takım şeylerin gelişmesine sebep olacaktır diye düşünüyoruz. Elektronik sigara masum değil. Elektronik sigaralar, mevcut içilen sigaralardan daha mı zararlı konusu henüz muallakta ama masum olmadıkları kesin” şeklinde konuştu

“Elektronik sigara içmek, sigara içmeği bıraktırmıyor”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, sigarayı bırakmak için elektronik sigara içenlerin sigarayı bırakmadığını ifade ederek, “Kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Yasal bir boşluğu da var Türkiye’de, piyasaya sunulması ve kullandırılması, bayilik alınması zor şeyler ama buna rağmen birçok insanın elinde görüyoruz. Bence daha etkin mücadele edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyleri kullanan insanlar genelde şu tarz yargıya kavuşuyor. Sigarayı bırakmak istiyorum, ne yapayım, bu dönemi nasıl atlatayım. Nargile içeyim günde bir tane ya da elektronik sigara alayım sigarayı bırakmama yardımcı olur. Bununla ilgili yapılmış 700 hastalıklı bir çalışmada, elektronik sigara kullananların sigarayı bırakmadıklarını tespit etmişler. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmuyor. Hatta elektronik sigaralar kendi pazarlarında üçte 1 oranında yeni hiç sigara içmemiş insanlara sigara içmeyi öğretiyor aslında. Yani sigara içenler dönüp de bunu içmiyor, birde sigaraya hiç bulaşmamış insanların bazıları da meraktan üçte 1 potansiyelle elektronik sigara kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.