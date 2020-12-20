Elektrikli korona maskesi

Korona virüsüne karşı uzmanların "maske takın" uyarısı sık sık gündeme gelirken, yerel yönetimlerin maskeyi zorunlu hale getirmesi de tüketicinin maskelere yönelmesine sebep oldu. ABD'de geliştirilen ve elektrikli turbofanların olduğu bir maske dünya gündemine bomba gibi düştü.

Korona virüsüyle mücadelede en önemli aksesuarlardan biri haline gelen maskelere bir yenisi daha eklendi… ABD’de geliştirilen UlstramasxUltraOne Fan Mask isimli maske dünya gündemine adeta bomba gibi düştü.

NBC, ABC, Fox News, New York Post ve USA Today gibi medya kuruluşlarının gündeme getirdiği maskenin özellikleri oldukça dikkat çekici. Elektrikle çalışan iki farklı hız ayarına sahip turbofana sahip olan maske bu sayede optimum hava akışı sağlayarak uzun vadede kullanım kolaylığı sunuyor.

Maskelerde 4 katmanlık HEPA filtresi olduğu açıklanırken havada asılı kalan damlacıkların yüzde 99.97’sini engellediği belirtildi. Maskelerin 0.3 mikrometrelik boyuttaki parçacıkları bile engellediği kaydedildi. Maskeyi üreten şirket, bu maskenin sadece corona virüsüne karşı değil, zararlı hava kirliliği ve sigara kokusunu da engellediğini aktardı.