Elazığ’da vaka sayıları hızla düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre Elazığ’da korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 - 10 Aralık arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritaya göre 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında vakalar 100 binde 73.13 iken bu hafta ise 61.74’e kadar düştü. Vakaların düşmeye devam ettiği ilde, aşılama da aynı hızla yükseliyor. Aşılama oranı yüzde 68 olarak yer aldı.

Elazığ halkının duyarlı olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Polat, "Sağlığını ve geleceğini düşünen sağduyulu vatandaş kitlesi var. Dolayısıyla bu herkesin düşündüğü bir noktadır. Çünkü yeryüzünde sağlıktan daha değerli, kıymetli hiçbir olgu yoktur. Elazığ halkı hassas davranmıştır ve aşılarını yaptırmıştır. Bazı kurallara incelikle üzerinde durduğu için düşüş olmuştur. Ben 3 aşımı da oldum. Hatta her yıl hem grip aşısı hem de zatürre aşısı olurum. Aynı zamanda hassas ve hijyenik davranırım. Dışarıda maskesiz mesafeye çok dikkat ederdim ve kalabalık topluma hiç girmezdim. Çok şükür hiçbir rahatsızlığım da olmadı" dedi.

Toplumun gerekli hassasiyeti gösterdiğini aktaran Nihat Altungök ise, “Bu korona virüs ile alakalı düşüşlerin sebebi aşılanmayla ilgilidir. Vatandaşlar aşı yaptıkça düşüşler de devam ediyor. Toplum olarak herkes gerekli hassasiyeti gösteriyor. Birbirlerinden uzak duruyor. Özellikle maske ve hijyen konusunda çok dikkatli ve duyarlılar. Bundan dolayı bir düşüş var. Herkes buna dikkat ediyor. Vatandaşlar aşı olsunlar ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Özellikle elleri yıkamada ve maske takmada dikkat edilmelidir” diye konuştu.