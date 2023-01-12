Elazığ’da son bir yılda 153 bin 387 acil çağrıya cevap verildi

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, 2022 yılında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına gelen toplam 153 bin 387 acil çağrıya cevap verdiklerini söyledi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünün 2022 yılı acil sağlık hizmetleri alanındaki faaliyetlerini değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat 2022 yılında mevcut çağrıların yüzde 70’inin asılsız ihbar olduğunu ve bu ihbarların da acil durumda olan vatandaşlarımızı ciddi anlamda mağdur ettiğini ifade etti. Elazığ geneline 112 acil sağlık hizmetleri alanında görevli 500’den fazla sağlık çalışanı ile hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Polat, ’’İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı olarak ilimiz merkezinde 17, ilçelerimizde de 18 olmak üzere toplam 35 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet vermekteyiz. Yine İl Sağlık Müdürlüğümüze ait il merkezi ve ilçelerimizde şu an göreve hazır 55 adet ambulans, 4 adet kar paletli, 1 adet kuvözlü yeni doğan, 1 adet obez ve 1 adet 4 yataklı ambulansımız bulunmaktadır. Ambulans filomuzdaki toplam 62 araç ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu rakamlara üniversite ve özel hastane araçları dahil değildir. Ayrıca 2023 yılında bakanlığımız tarafından müdürlüğümüze bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) 1 adet kurtarma aracı tahsis edilmiştir. Özellikle kış aylarında kritik görevlerde kullanılan kar paletli ambulanslarımızla yıl içerisinde 68 vakaya müdahale edilmiş ve hastalarımızın çeşitli sağlık tesislerine nakilleri sağlanmıştır. Bunun yanında yine yıl içerisinde tedavileri sağlanmak üzere ilimize uçak ile 10, helikopter ile 8 hasta getirilmiştir. Buna karşın Elazığ’dan başka illere de uçak ile 37, Helikopter ile de 4 vaka sevki gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ortalama 4 dakikada bir çağrı aldıklarını aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, ’’2022 yılı içerisinde ambulanslı ekiplerimiz 57 bin 121 vakaya yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığının vakaya ulaşma ortalaması kentsel 10, kırsalda ise 30 dakikadır. Buna karşın ekiplerimiz, kentsel vakaların yüzde 96’sına 6 dakikada, kırsaldaki vakaların yüzde 91’ine ise 17 dakika ortalama ile müdahalede bulunmuşlardır. Türkiye ortalamasını değerlendirdiğimizde 26 bin kişiye bir istasyon düşerken, ilimizde ortalama 17 bin kişiye 1 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düşmektedir. Yine Türkiye genelinde 14 bin 600 kişiye bir ambulans düşerken, ilimizde 9 bin 500 kişiye bir ambulans düşmektedir. Verilere bakıldığında acil sağlık hizmetleri olarak tüm alanlarda halkımıza başarılı bir şekilde hizmet verildiği görülmektedir” şeklinde konuştu.