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Elazığ’da Serabral Palsi hastası çocuklar ’Duyu bütünleme terapi odasında’ tedavi ediliyor

Medical Park Elazığ Hastanesinde kas, kemik hastalıkları, eklem rahatsızlıkları başta olmak üzere, ağrı gibi yakınmalarda tedavi sunmakla beraber özelikle Serebral Palsi hastası çocuklara yönelik de farklı tedavilerin uygulandığı duyu bütünleme odası ile hizmet veriliyor.

Sağlık 05.02.2022, 11:55
Elazığ’da Serabral Palsi hastası çocuklar ’Duyu bütünleme terapi odasında’ tedavi ediliyor

Medical Park Elazığ Hastanesinde kas, kemik hastalıkları, eklem rahatsızlıkları başta olmak üzere, ağrı gibi yakınmalarda tedavi sunmakla beraber özelikle Serebral Palsi hastası çocuklara yönelik de farklı tedavilerin uygulandığı duyu bütünleme odası ile hizmet veriliyor.

Serebral Palsi hastalıklarının tedavisi için Medical Park Elazığ Hastanesinde özel oda kuruldu. Kurulan duyu bütünleme odasında nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon ve hippoterapi gibi tedavilerin de uygulandığı bildirildi. Oda hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülçin Avcı, klinikte kas ve kemik hastalıklarına yönelik ağrı tedavilerin yanı sıra Serebral Palsi hastalığı olan çocuklara da farklı tedavilerin uygulandığını söyledi. Uzm. Dr. Avcı, "Bu odamız özellikle Serebral Palsili çocuklar için kurulmuş bir odadır. Uyguladığımız tedavilerin başında nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon gibi tedaviler gelmektedir. Nörolojik rehabilitasyonda Serebral Palsili çocuklarımıza tanı konulduktan sonra özellikle hippoterapi uygulamaktayız. Hippoterapi, denge gövde ve kasları güçlendirici bir tedavidir” dedi.

"Ekip olarak çalışıldığında çocuklarda gelişmeler görmekteyiz"

Serebral Palsi hastalığı hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Avcı, "Serebral Palsi, anne rahminde bulunan bebeğin beyin gelişim geriliği durumunda veya zorlu doğum sonrası gözlemlediğimiz nörolojik bir hastalıktır. Bebeklerde çocuklarda gövde kaslarında tutamama, kas tonunu ayarlamama, yürüme bozuklukları gibi şikâyetlerle karakterize bir hastalıktır. Tanısı çok erken konulursa oldukça yol aldığımız bir rahatsızlıktır. Fakat genellikle tanı 12 ay ve 1 yaş civarında konulmaktadır. Bu süreç içinde tabi erken tanı konulursa çocukların rehabilitasyonları çok yüz güldürücü oluyor. Her çocuk kendine özgüdür. Kimi yürüme ve denge bozukluğuyla kimi zekâ geriliği (menterasyon) ağırlıklı bir tabloyla geliyor. Multi-disiplinler yaklaşımla bu çocukların günlük yaşantılarını kolaylaştırmamız mümkün. Yani yürümeleri düzeliyor, gövde dengelerini sağlamaları düzeliyor. Rehabilitasyon açısından çocuklara bu şansı vermek zorundayız. Ekip olarak çalışıldığı zaman çocuklarda müthiş gelişmeler görmekteyiz" diye konuştu.

"Oda çocuklar için özel yapıldı

Serebral Palsi hastaları için kurulan duyu bütünleme odası hakkında konuşan fizyoterapist Pınar Kayabektaş ise ünitenin çocuklar için özel yapıldığını vurguladı. Kayabektaş, "Çocuklarımızı diğer hastalardan izole ettik. Çünkü çocuklarımız burada hareketlerine konsantre bir şekilde çalışıyorlar. Ünitemizin içini özel dizayn ettik. Atımız var, duyu terapisi için denge salıncağımız var. Bunlar çocuklarımızın günlük hayata daha iyi adapte olmaları için, motor gelişimini daha iyi artırabilmesi için, odamızın farklı zeminlere farklı şartlara uyum sağlaması için dizayn edildi. Biz ekip olarak tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bu aletler özellikle hippoterapi cihazı diğer adıyla ‘at terapi cihazı’ oturma dengesini geliştirmek için kullanılmakta ve hastalarımız için duyu bütünlüğünü sağlamak için de salıncağımız kullanılmaktadır. Normal şartlarda çocuklarımızı sürekli ata bindirmemiz imkansız, o yüzden direk simülasyon şekline at cihazımız var ve farklı hızda çalıştırılarak kullanılıyor. Atın yürüyüşü, insan yürüyüşüne en yakın yürüyüş olduğu için yürüyüşü uyarıyor. Normal yürüyüşü uyarladığı için at terapisi en uygun tedavidir. Hasta çocukların aileleri bunu biliyor. Bizim işimiz iğneyle kuyu kazmak, bu iş uzunca bir süreçtir. Sabırla sebatla çocuklarımızın tedavilerini sürdürmekteyiz. Burada çok kısa süreli tedavilerimiz yok. Bütün tedaviler çocuklarımızın gelişimleriyle orantılı olarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

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