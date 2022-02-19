Elazığ’da kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Elazığ’da özel bir hastanede, Kanser Farkındalık Oluşturma Ayı öncesinde düzenlenen etkinlikte hastalara ücretsiz tarama tetkikleri yapıldı.

Kanser Farkındalık Oluşturma Ayı olarak bilinen mart ayı öncesinde Medical Park Elazığ Hastanesi ve Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesi iş birliğiyle kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak için etkinlik düzenlendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan etkinlikte kadın hastalara ücretsiz tarama yapıldı.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay, dünyada ve Türkiye’de kansere yakalanan kişi sayısının gün geçtikçe arttığını ve tedavi sürecinde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. Kanserin önemine vurgu yapan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay, “4 Şubat Dünya Kanser Gününü geride bıraktık ve mart ayı da Kanser Farkındalık Oluşturma Ayı olarak geçmekte. Bizler de Medical Park Elazığ Hastanesi olarak Türk Kızılay’ı ile iş birliği yaparak erken teşhisin önemine dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında imkanı kısıtlı olan kadın hastalarımız ile ücretsiz olarak tarama tetkiklerini gerçekleştirdik. Maalesef dünyada ve ülkemizde kansere yakalanan kişi sayısı gün geçtikçe artmakta ve tedavi sürecinde erken teşhisin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Erken teşhisin önemine vurgu yapıyor herkesi, hiçbir belirti ve şikâyeti olmasa bile tarama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Yöneticisi Gökhan Güneş ise “Mart ayı Kanser Farkındalık Oluşturma ayı. Bu farkındalık ayı kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi ve Türk Kızılay’ı Elazığ Şubesi ile birlikte yürütmüş olduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kanser tetkiklerin bu hastanede yapılarak gerekli olursa ön teşhislerinin yapılmasını sağlamaktır. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Medical Park Grubu’yla birlikte kanserin özelikle erken teşhisi konusunda bir duyarlılık oluşturmak, hem kanserin erken teşhis edilmesinde tedavinin daha kolay olması hem de erken teşhisin gerçekten hayat kurtardığını bizleri birlikte çalışmaya teşvik etmiştir” diye konuştu.