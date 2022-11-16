Elazığ’da, Dünya Diyabet Günü etkinliği

Elazığ’da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde kronik ve metabolik bir hastalık olan diyabet hastalığının önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Fırat üniversitesi (FÜ) iş birliğinde ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. FÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, FÜ Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Kader Uğur, Tip2 diyabet, diyabet görülme sıklığı, Covid-19 pandemisinin diyabete etkisi ve diyabette tıbbi beslenme tedavisi gibi konularda bilgilendirmelerde bulunarak, katılımcılara yönelik sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe, FÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl, öğretim üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü birim sorumlusu uzman hekimleri, öğrenciler ile sağlık personeli katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğin salon girişine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Açılan stant üzerinden dağıtılan el broşürleri eşliğinde katılımcılara yönelik kan şekeri ölçümü yapıldı.