Elazığ’da büyükbaş hayvanlar için ’Seyyar pedikür aracı’

Elazığ’da büyükbaş hayvanların tırnak kesim ve bakımları, özel olarak hazırlanan seyyar araçla veteriner hekim tarafından köy köy gezilerek yapılıyor.

Veteriner Hikmet Biçer, özel olarak yaptırdıkları seyyar araç ile köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak tırnaklarının kesimlerini yapıyor. Demirden kafes şeklindeki araca sokulan hayvanların ayakları, halatlar yardımıyla sabit hale getirildikten sonra veteriner hekim tarafından tırnak kesimi, tedavisi ve bakımları yapılıyor. ’Seyyar pedikür aracı’ ile hizmet veren veteriner Biçer, "Büyükbaş hayvanların ayaklarındaki hastalıklarının giderilmesi, süt ve döl verimi için tırnak kesimi önemli. Köylülerimiz için hizmet veriyoruz. Talep şuan oldukça fazla. Hayvanlar bütün kış boyunca içeride olduğu için yoğun talep oluyor ve bizler de köy köy gezerek işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.