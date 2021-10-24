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Elazığ’da aşılamada yükseliş, vaka sayılarında da düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ederken, aşılanma oranında da yükselme sürüyor.

Sağlık 24.10.2021, 15:30
Elazığ’da aşılamada yükseliş, vaka sayılarında da düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ederken, aşılanma oranında da yükselme sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ekim - 15 Ekim arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Elazığ’da bir önceki tabloda 100 binde 294,41 olan vaka sayısı 290,33’e kadar düştü. Vatandaşlar düşüşün nedenini hijyene dikkat edilmesi, kurallara çoğunlukla uyulması ve aşı oranının yüksek olmasına bağladı. Halkın büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu Elazığ’da aşılama oranı ise 64,2’ye yükselerek sarı kategoriye yaklaştı.

Elazığ’a birkaç gündür geldiğini ifade eden Ahmet Hilmi Paşabeyoğlu, “İnsanlar sağlık kurallarına uyuyor. Maskelerini takıyor. Hijyen kuralarına dikkat ediyorlar. Eskiye nazaran insanlar daha çok hijyenin, sağlığın önemini vurguladılar. Biraz daha dikkat edildiği için tabi ki vakalar düşüyor. Çevremize baktığımız zaman çoğu kişide görüyoruz. Her yerde dezenfektan var. Kolonya zaten kültürümüzde var. Böyle giderse daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşıların vaka düşüşüne etkisi var. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Üniversiteler olsun, iş yerleri olsun, evlerimiz dahil her yerde hijyene önem veriliyor. Yani herkes dikkat ediyor. Bir şekilde böyle böyle bitireceğiz” dedi.

3 haftadır Elazığ’a geldiğini belirten Emrullah Hundi, “Denizli’den geldim. Burası Denizli’ye göre biraz daha sakin, kurallara uyan bir yer. Elazığ insanının hijyene biraz daha önem göstermesi düşüşe sebep olabilir. Aşı olanlar hasta olmadı. Bence aşı etkili. Vaka sayılarında illaki bir dalgalanma olur. Sonuçta kurallara uyan var, uymayan var. Aşı olan var, olmayan var. Düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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