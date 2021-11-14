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Elazığ’da aşılama artıyor vaka sayıları düşüyor

ELAZIĞ (İHA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ederken, aşılanma oranında da yükselme sürüyor.

Sağlık 14.11.2021, 10:48
Elazığ’da aşılama artıyor vaka sayıları düşüyor

ELAZIĞ (İHA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı insidans haritasına göre korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ederken, aşılanma oranında da yükselme sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim – 5 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritaya göre vakalar 100 binde 168,04’e kadar düştü. Vakaların düşüşe devam ettiği ilde, aşılama seferberliği de sürüyor. Aşılama oranı 66.1 olan kentte vatandaşlar yaşanan düşüşü, aşılanma hızı ve kurallara uyulmasına bağladı.

Vaka sayılarında yaşanan düşüşten memnun olduğunu aktaran Mehmet Şahin İkide, “Bu vakaların düşüşü tedbirin alınmasından ve aşıların biraz daha sıkı olmasından dolayı geliyor. Aşılara biraz daha dikkat edildi. Aşılar vurulunca ve dikkat edilince vakalar genel haliyle düşüyor. Demek ki vakalar düştü mü düşüyor. Bazıları diyor ki düşmez. Biz tedbirimizi alırsak, temizliğimize ve mesafelere dikkat edersek vakalar da düşer. Camilerde namaza gidiyoruz. Hocalar bize safları sıklaştırın dedi. Eskiden biz ayrı ayrı 1 buçuk metre aralıklarla namaz kılıyorduk. Demek ki vakalarda düşüş var. Ama aşılara dikkat etmemiz lazım. Ben de iki aşı vurdum. Kalabalık alanlarda fazla oturmamamız, alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman dikkat etmemiz ve 2 maske takmamız lazım. Kapalı alanlarda mikrobun en yoğunlaştığı yerlerden biri arabalar, belediye otobüsleri, minibüsler, temizliği yapılsa da dikkat etmemiz gerek. Bir de kapalı alanlara dikkat etmemiz lazım. Adam gidiyor akşama kadar oturuyor, alışveriş merkezlerini geziyor git evinde otur. Dikkat edersek inşallah daha da düşer” şeklinde konuştu.

İnsanların aşı yapmadığı takdirde ölüme daha çok yaklaştığını belirten Mehmet Yıldırım ise, “Korona için düşüş olsa bile insan aşısını yapmalı, önlemini almak için maskeyi takmalı ve toplumdan kendini koruması lazım. Korona düştü diye maske takılmadığı zaman hastalık daha da artabilir. Buna fazla inanıp kendi maskesini çıkartıp serbest dolaşmaması lazım. Kendini sürekli koruması lazım bu hastalık öldürücüdür. Bazı insanlar aşıdan korkuyor, ben iki tane aşı vurundum. Gene olsa gene olurum. Aşıdan korkacak bir şey yok, olunmadığı sürece ölüme daha da yaklaşıyor. Hastalığı önlemek için bu aşıyı yapması lazım. İnsan kendini korumasa nasıl olacak” diye konuştu.

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