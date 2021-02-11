Elazığ’da 1 köy daha karantinaya alındı

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyü korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyünde bazı kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Korana virüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72. Maddesi kapsamında ilçemize bağlı Beyelması köyünde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 11.02.2021 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Elazığ merkeze bağlı 3 köy, Covid-19 vakaları görülmesi üzerine karantinaya alınmıştı.