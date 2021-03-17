banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü
Enver Aysever gözaltına alındı
Enver Aysever gözaltına alındı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!

Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut”

Covid-19 denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 3-4 gündür vaka sayılarında tedrici artışın olduğuna dikkat çekerek vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı, iş yerlerine de uyarı afişlerini astı.

Sağlık 17.03.2021, 15:55
3
Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut”

Covid-19 denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 3-4 gündür vaka sayılarında tedrici artışın olduğuna dikkat çekerek vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı, iş yerlerine de uyarı afişlerini astı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Koronavirüs (Covid-19) denetimleri sürüyor. Bu kapsamda süren denetimlere Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’da katıldı. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu ‘Köfteciler Sokağı’nda giden Vali Yırık ve beraberindekiler, esnaf ile vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı iş yerlerine getirilen yüzde 50 sınırlandırma afişini dükkanlara astı.

Sarı kategoride yer aldıkları için vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini dile getiren Vali Erkaya Yırık, “Sağlık Bakanlığı’nın son hafta açıklamış olduğu mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli tabloda Elazığ ilimiz 100 bin kişiye düşen 29.59’luk rakamla sarı kategoride yer almıştır. Bu süreçten sonra bir takım kısıtlamalar özellikle hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılması, bununla birlikte yeme içme yeri, kafeteryalar, pastaneler ve benzeri yerler belli saatler içerisinde açık kalmak suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştu. Özellikle son 3-4 gündür vatandaşlarımızın bu serbestlik faaliyetinden sonra yoğun bir şekilde kalabalık caddelerde bulunduğunu ve öteden beri uygulamakta olduğu maske, mesafe ve hijyen hususlarına yine uyduğunu ifade ediyoruz, görüyoruz. Bununla birlikte bu rahatlıktan da hareketle vatandaşlarımızın kalabalık alanlardan, mekanlardan çokça bulunduğuna şahit oluyoruz. Biz, bundan sonra da Koronavirüsün halen etkisini, öldürücülüğünü, bulaşıcılığını koruyor olmasından hareketle vatandaşlarımızın aynı dikkatle ve bilinçle bu hususlara devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Son 3-4 gündür vaka sayılarımızda tedrici olarak yükselme mevcut”

Son günlerde vaka sayılarında yükselişin söz konusu olduğunu dile getiren Vali Yırık, “Son 3-4 gündür vaka sayılarımızda tedrici olarak yükselme mevcut. Buradan tüm vatandaşlarımıza istirham ediyorum, eğer ihtiyaçları yoksa hafta sonu dahi olsa evlerinden çok fazla çıkmamalarını, yoğun alanlarda bulunmamalarını hassaten istirham ediyorum. Çünkü önceden çok olumsuz tablolar yaşadık. Vatandaşlarımız, esnaflarımız iş yerlerini açamadı ve gidecek yerlerine gidemediler. Taziye ve cenazeler, belirli bir kısıtlama ve birinci derecedeki yakınlarla gerçekleştirildi. Bunları da göz önünde tutarak yaşadığımız acı tecrübeyi bundan sonra da devam etmemesi düşüncesiyle vatandaşlarımızın bu normalleşme sürecine kontrollü bir şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. bunlara dikkat etmediğimiz sürece rakamlar artabilecek. Ümit ediyoruz ki, ilimiz sarı renkte kalmakla birlikte daha da alacağımız diğer tedbirlerle, dikkatlerle inşallah mavi ve beyaz renge bürünür. Ama gelinen noktada rakamın yükselmekte olduğunu söylemek isterim. Böyle olursa eski acı günleri tekrar görme riskimiz de devam eder ve oluşur. Onun için vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, herkesin diğer insanları da düşünerek herhangi bir vebal altında kalmadan bu musibeti el birliğiyle dikkat ederek bir yıldır devam eden bu komple mücadelenin olumlu ve mutlu bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20