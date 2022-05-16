Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal anne dostu hastane kriterlerini taşıyan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ‘Anne dostu hastane unvanı’ verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli ve nitelikli ortamlarda doğum hizmetine ulaşmalarını sağlayarak, Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterlerini karşılayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ‘Anne dostu hastane’ unvanı verildi. Anne dostu hastane tescili dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen belge takdim töreninde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş’ belge taktim edildi.

Belge taktim töreninde açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Anne dostu hastane programı, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirli kriter ve hizmet sunumu çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu neticede anne sağlığı ve doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik, doğumun ideal koşullarda tek kişilik odalarda, en az müdahale ile normal olarak gerçekleşmesi temel alınmaktadır. Tüm bu koşulların gerçekleştirilmesi yanında ebelik hizmeti geliştirilmesini sağlayan, doğum yapan kadınların güçlendirilmesi ve süreç hakkında aydınlatmaya özen gösteren Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş’e çok teşekkür ederim. Bu belgenin alınmasına çok değerli katkılar sağlamıştır” dedi.