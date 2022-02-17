Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gastroenteroloji uzmanı göreve başladı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yeni atanan çocuk gastroenteroloji uzmanı Dr. Asiye Elvan Kumkayır, hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında sunduğu kaliteli hizmetlerden dolayı uluslararası kuruluşların da dikkatini çeken Fethi Sekin Şehir Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni branşlarda doktorlar görev başlamaya devam ederken son olarak çocuk gastroenteroloji uzmanı Dr. Asiye Elvan Kumkayır, hasta kabulüne başladı. Uzman doktorun göreve başlamasıyla birlikte çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme bölümünde karaciğer hastalığı, karın ağrısı, kusma, reflü, kabızlık, ishal ve beslenme ile ilgili şikayetleri olan çocuklar tedavi görebilecek.

Ayrıca, çocuk hastaların endoskopi ve kolonoskopi gibi girişimsel işlemlerinin de yapılabileceği belirtilirken, kliniğin Elazığ’a ve bölge illerine hizmet sunacağı kaydedildi.