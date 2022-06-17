Elazığ ve bölge illerine kaliteli sağlık hizmetleri sunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde beyin ve epilepsi pili ameliyatları başarı ile uygulanıyor.

Beyin ve epilepsi pili takma değiştirme operasyonları için farklı illere gitmek zorunda kalan Elazığ ve bölgedeki hastaların mağduriyetleri giderildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, beyin ve epilepsi pili takma değiştirme operasyonları güvenle uygulanıyor. Epilepsi pili ve beyin pili ameliyatları, ilaçların yeteri kadar sürede ve uygun çeşitlilikte kullanılmasına rağmen, nöbetlerin kontrol altına alınamadığı, ilaca dirençli epilepsi ve ilaç tedavisine rağmen ilerleyen Parkinson hastalarında başvurulan bir cerrahi tedavi yöntemi olduğu belirtildi. Beyin cerrahisi kliniğinde başarı ile uygulanan, Parkinson ve epilepsi hastalığının tedavisinde ihtiyaç duyulan beyin pili takma değiştirme operasyonlarının, beyin cerrahi ameliyatları içerisinde en güvenli ameliyatlardan biri olduğu vurgulandı. Ameliyat süresinin ortalama 4-5 saat olduğu ifade edilirken, pil ömrü tükenen hastalarda yaklaşık yirmi dakika süren kısa bir ameliyatla eski pil çıkarılıp yerine yeni pil yerleştirildiği bildirildi.

Yirmi beş yıldır Parkinson hastası olan ve Erzincan’dan Elazığ’a gelen 58 yaşındaki hastaya 2011 yılında dış merkezde beyin pili yerleştirildiği ve pil ömrü tükenmiş olan hastanın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurduğu ameliyatı yapılan hastanın yeni pili entegre edilerek takiplerinin ardından iki gün sonra şifa ile taburcu edildiği belirtildi.