El bileğinden anjiyo ile aynı gün eve dönmek mümkün

El bileğinden kalp anjiyosu hakkında bilgilendirmede bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, “Hasta işlemden hemen sonra yürüyerek yatağına ya da tuvalete gidebilir, oturabilir hatta birkaç saat gibi kısa süre sonra işine veya evine gidebilir” dedi.

Radial Arter koroner anjiyografi; el bileğinde bulunan iki atar damardan biri aracılığı ile yapılan anjiyo işlemi olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Alirıza Erbay, hekime birçok kolaylık sağlaması sebebiyle ülkemizde daha yaygın uygulanan femoral anjiyografinin (kasıktan yapılan kalp anjiyosu) yerini giderek radial anjiyografiye bıraktığını söyledi.

Yapısı ve seyri nedeniyle hastaların yüzde 98-99’u gibi büyük bir çoğunluğunda radial arterlerin anjiyografiye uygun olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Alirıza Erbay, ayrıca el bileğinde bulunan diğer damar olan elin iç tarafındaki ulnar arterden de koroner anjiyografinin başarıyla yapılabildiğini belirtti. Elin içindeki damardan koroner anjiyorafinin dünyada sınırlı sayıda merkezde yapılabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Alirıza Erbay, VM Medical Park Samsun Hastanesinin de bu merkezlerin arasında yer aldığının altını çizdi.

İşlem hasta uyutulmadan yapılıyor

Radial anjiyografinin başarısındaki en önemli unsurun hekimin tecrübesi olduğunu anlatan Uzm. Dr. Erbay, "Deneyimli ellerde, kaliteli malzeme kullanımı ile başarı oranı çok yüksektir. Anjiyografi işlemi lokal anestezi altında hasta uyutulmadan sadece el bileği uyuşturularak yapılır. Anesteziye bağlı bilekte hafif bir yanma hissi oluşabilir. İşlemin hemen sonrasında bilek bandı kullanılarak kanama kontrolü sağlanır. Hasta işlemden hemen sonra yürüyerek yatağına ya da tuvalete gidebilir, oturabilir hatta birkaç saat gibi kısa süre sonra işine veya evine gidebilir" şeklinde konuştu.

El bileği ve kasık anjiyografisi arasındaki farklar

Uzm. Dr. Alirıza Erbay, el bileği ve kasık anjiyografisi arasındaki farkları ise söyle sıraladı:

"El bileği anjiyografisinde kasık anjiyografisi gibi kum torbası yoktur. Bilek damarı anjiyografi ciddi hasar görse bile elimiz iki damardan beslendiği için elde sorun oluşmaz, oysa kasık damarı hasarları çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Kilolu olan ya da kasık damarlarında sorun bulunan hastalarda bilekten anjiyografi uygulaması hem daha kolay hem de daha sağlıklıdır. El bileği anjiyografisinde istenmeyen durumlar, kanama, balonlaşma (anevrizma), damar hasarı olma ihtimali daha azdır. İstenmeyen bu durumların kontrolü ve tedavisi çok daha kolaydır. Hastanın yatması gerekmediğinden uzun süreli hareketsizliğin istenmediği bel fıtığı, romatizma, omurilik ve eklem hastalıklarında büyük konfor sağlar."

Hekim ve klinik deneyimi önemli

Radial anjiyografide hekimin ve klinik deneyiminin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erbay, "Temel bilgilerimiz bize radial anjiyografi süresinin standart anjiyografiye göre 5-10 dakika daha uzun olduğunu söyler, ancak bu süre uzunluğu tamamen hekim ve klinik deneyimi ile ilişkilendirilir. VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğimiz, şehrimizde kurulduğu ilk günden bu yana radial anjiyografi yapmaktadır" diye konuştu.