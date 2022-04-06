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Ekşiyi Soframızda Daha Çok Kullanalım

Wellbeing Uzmanı ve Chef Pelin Bozkurt Bilgiç ekşi tatların sofrada nasıl daha çok kullanılması gerektiğinden ve unutulan bir ekşi tattan bahsediliyor; Sumak.

Sağlık 06.04.2022, 13:05
Ekşiyi Soframızda Daha Çok Kullanalım

Sözlerine "Ekşi tat eksik olsaydı, hiç bir lezzet tam olmazdı. Ekşilik yiyecek ve içeceklerde dengeleyici bir görev  üstleniyor. Peki dengeyi nasıl sağlıyor?" diyerek başlayan Pelin Bozkurt Bilgiç ekliyor:

"Ekşinin, diğer tatları yumuşatıp zenginleştirdiğini siz de farketmişsinizdir. Tatlıya baymasın diye sıkılan 1-2 damla limon gibi. Tuzun tadını arttırmak için eklediğiniz bir kaç ekşi damla, daha az tuz kullanmanızı sağlar. Baharatlı yemeklerin çok baskın olmamaları için yine bir ekşi arayışına geçeriz. Koyu yeşilliklerin acımtrak, buruk tadını yine ekşi tat ile destekleriz.

Ekşi bize ferahlığı, tazeliği hatırlatır. Limon, narenciyeler, sirke en çok kullandığımız ekşi lezzetler. Ancak bir ekşi var ki bazılarımız çok kullanırken kimilerimiz unuttu. SUMAK

Sumak; yemeğe kendine has bir ekşilik kazandırır.

İster toz olarak baharat gibi, ister tanesiyle sumak suyu hazırlayıp sos niyetine.

Çiğ köftenin içine baharatı dengelemek için, ciğerin yanındaki çiğ kuru soğanı sumakla ovup   servis ederek soğanın acılığını almak, hatta kokusunu bastırmak için ekleriz.

Salatanın sosuna sumak eklendiğinde herkes farkı farkeder.

Humus yaparken de üzerine rengini öne çıkartması için eklerim. Mor-kırmızı doğal rengi yemeğe hoş bir görüntü de katar.

Sadece tadı mı? Tabii ki hayır. Sağlığımıza da çok katkısı var. Özellikle sumak ekşisi suyu gıda zehirlenmelerinde zehrin vücuttan atımını hızlandırır. Yorgunluk ve stresi azaltır. Hücre yenileyici etkisi de gözlemlenmiş. Antioksidandır, antienflamatuardır.

Sumak ekşisi suyu nasıl hazırlıyoruz ?

Sumak; kuru baharat olarak gördüğünüz gibi kullanım alanları sınırsız. Ancak sıvı olarak da kullanmak çok doğru bir yöntem olabilir. Tane halindeki sumağı  kaynamış suda  0-15 bekletip tanelerini  de  süzerek kullanıma hazır hale getiririz. Daha sonra hava almayan cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayalım. İçerken çok ekşi gelirse bir bal ile içebilirsiniz. Limon eklemeyin, yeteri kadar ekşi olduğundan içimi iyice zorlaşır. Sumağı toz olarak kullanacaksak da diğer baharatlarda olduğu gib nemsiz ortamda cam kaplarda güneş almayacak şekilde saklayalım. Yemeklerde kullanacağımız gibi sağlığımıza destek olmak adına; boğaz ağrısına iyi gelmesi için gargara yapabiliriz. Alırken  güvenilir markalardan almaya özen gösterelim. Benzer renkte başka bitkilerle, hatta kırmızı mercimek kabuğunu limon tozu  ile ekşiterek sahte sumak yapabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığınız varsa içmeden önce mutlaka  doktorunuza danışın.

Sumak çayı:

  • 1 bardak su
  • 1 tatlı k sumak
  • 1 dal nane veya 1 çay kaşığı kuru nane 

15 dakika demlendirerek sindirimi rahatlatmak için düzenli olmamak kaydı ile tüketebiliriz.

Sumaklı salata sosu:

  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 1 küçük diş sarımsak rendesi
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • 1/2 çay kaşığı kişniş
  • 1/2 çay kaşığı hardal tozu 
  • 1 limon suyu
  • 1 yemek kaşığı sumak
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay bardağı zeytinyağ

Cam kavanoza koyup, ağzını kapatıp iyice çalkalayın. Bu karışımı 1 hafta dolapta muhafaza edip kullanabiliriz."

#ekşi #sofra #sumak
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