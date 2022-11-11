Ekipler göçebelerin dönüş yolunu bekliyor

Siirt’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince göçebelerin dönüş yoluna girmesiyle hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde aşılama ve küpeleme çalışmalarına başlandı.

Göçebelerin yolculuklarına Siirt merkeze bağlı Çağbaşı köyü kırsal alanda ara vererek çadır kurduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim İzzettin Oktay, dönüş yolunda olan göçerleri karşıladıklarını ve hayvanlarına aşılama, küpeleme ile kayıt altına alma çalışması yaptıklarını dile getirdi. Oktay, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak buraya gelen yetiştiricilerimizin kayıt altına alma, aşılama, küpeleme işlemleri yapıyoruz. Bunlar yazın Muş, Van, Hakkari bölgelerine gidiyor. Kışın da buraya gelip belli bir dönem kaldıktan sonra tekrardan Mardin, Nusaybin, Şırnak, Silopi, Cizre bölgelerine gidip kışın oralarda kalıyorlar. Burada hayvanların besleneceği ortam olmadığı için mecburen oraya geçiyorlar. Biz de bu ara geçiş döneminde bunların aşılamalarını, küpelemelerini ve kayıt altına alınmaları tespitlerini yapıp öyle gönderiyoruz” dedi.

Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş ise, göçebeleri kırsalda ziyaret ederek talep ve isteklerini dinlediklerini ve taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli mercilerle görüştüklerini söyledi.