Ekimler sadece saça değil sakal gibi bölgelere de uygulanıyor

Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe, ekimlerin sadece saçlara değil sakal gibi bölgelere de uygulandığını belirterek kliniklerinde özenle bu işlemleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bonita Hair Clinic işletmecisi Aktepe, saç ekimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde estetik operasyonlara olan ilginin çok fazla arttığını aktaran Aktepe, bunlardan birinin de saç ekimi uygulaması olduğunu vurguladı. Bazı kişilerde ergenlik döneminden itibaren stres ya da genetik etkenler nedeni ile saç dökülmelerinin yaşandığını aktaran Aktepe, ekim işlemlerini sadece saça değil sakal gibi bölgelere de uyguladıklarını vurguladı. Aktepe, Bazı bireylerin sakal bölgelerinde genetik faktörler nedeni ile sakal çıkmadığını ifade eden Aktepe, “Ekim işlemleri hemen herkes tarafından tercih ediliyor. Ülkemiz içinden veya yurt dışından birçok hasta her an merkezimizi ziyaret ediyor. Saç ekimi konusunda çok başarılı bir ülkeyiz. Biz hastalardan gelmeden önce fotoğraflarını istiyoruz. Üzerinde eklemeler yaparak saçlarının olabilecek son hallerini uygulamalar üzerinden kendilerine iletiyoruz. Onları ve kendimizi sıkıştırmamak adına da randevu sistemi ile çalışıyoruz. Böylece onları gereksiz yol masraflarından ve zaman israfından kurtarmış oluyoruz” dedi.

“Acısız bir işlem sağlıyoruz”

Saç ekimi yapmak isteyenlerin Bonita Hair Clinic’i istedikleri zaman arayabileceğini söyleyen Aktepe, “Bugün artık Avrupa’da da yer alarak kocaman bir aile olduk. Özellikle daha önceden bizimle tedavi sürecini geçirmiş kişiler çok memnun ve bizi sürekli arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Saç ekim işlemine önyargıları olan insanlar korkmadan bu süreci kısa bir sürede atlatabilirler. İşlem yapılacak kişilere ilk önce bazı tahliller ve saç analizleri yapıyoruz. Sonra alınacak greftlerin yerini, miktarını ve bölgesini belirliyoruz. Özel mikromotor cihazları kullanarak saç köklerini çıkartıyoruz. Saç köklerini özel bir solüsyon içerisinde bekleterek daha kaliteli hale getiriyoruz. Daha sonra da greftleri saçların doğal çıkış yönüne uygun olarak tek tek ekliyoruz. Bu işlem sayesinde hiçbir iz kalmıyor. Ayrıca lokal anestezi uygulayarak acısız bir işlemi hedefliyor ve sağlıyoruz” diye konuştu.