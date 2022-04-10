Egzersizde salınan protein bağırsak kanserinden koruyor

Kolon kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık problemlerinden biri haline geldiğini bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, bağırsak kanserini önlemek için risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhise yönelik tarama programlarının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Önceki gün New Castle Üniversitesi araştırmacılarının yayınladığı çalışmada fiziksel aktivite sonucu hasarlı hücrelerin onarımını sağlayan, kanserle savaşan protein olarak isimlendirilen interlökin-6 (IL-6)’ nın salgılandığı gösterildiğini bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, araştırma hakkında şu bilgileri verdi:

“International Journal of Cancer dergisinde Samuel Orange ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada 50-80 yaş arasındaki bağırsak kanseri açısından risk içeren bir grup erkek, kan analizleri yapıldıktan sonra 30 dakikalık bisiklet pedal egzersizi programlarına alındı. Egzersiz sonrası tekrar alınan kan örneklerinde ’kanser ile savaş protein’ olan IL-6 düzeyinde artma tespit edildi. Bu alınan kan örneklerinin bağırsak kanseri hücre dizilerine eklenmeleri sonrasında, egzersiz sonrası alınan kan örneklerinin bağırsak kanseri hücrelerini çoğalmasını yavaşlattıkları gösterildi. Ayrıca egzersiz sonrası kan hücreleri hasarlı DNA hücre sayılarını da azalttığı bildirildi.”

Düzenli yapılan egzersizin daha önce yapılan çalışmalarda bağırsak kanseri ile birlikte meme, rahim, böbrek, karaciğer, lenf kanseri ve multiple myeloma riskinin azalttığının göründüğünü ifade edin Coşkun, “Bu çalışmada bu risk azaltıcı mekanizmanın ortaya konulması son derece önemli. Egzersizin nasıl etkili olduğu net olarak anlaşıldıktan sonra sağlıklı bireylerin kanser önleme programlarına düzenli egzersiz eklenmesi gündeme gelecektir. Mevcut bulgulara göre özellikle ailesel ve kilo gibi diğer faktörler varlığı nedeni ile bağırsak kanseri açısından riskli bireyler başta olmak üzere kırklı yaşlardan sonra herkesin en azından günlük 30 dakika şeklinde hızlı yürüme ve benzeri egzersizleri yapılması bağırsak kanseri riskinin azaltılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.