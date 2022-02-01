Eğer öksürüyorsanız "Sirkeli Doğal Kür'ü" mutlaka deneyin...

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal,

2 yemek kaşığı sirke,

Bir tutam tarçın,

2 yemek kaşığı limon.

Hazırlanışı

Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız.