Ege Bölgesinin tek Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi Medical Point’te açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından verilen Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi akreditasyonunu alan bölgedeki tek hastane oldu. Merkezin açılışı törenle yapılırken, Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezinde, hipertansiyona ait tüm veriler toplanacak, takip edilecek, aynı zamanda hastalığın tedavisi de programlanacak.

Ege Bölgesindeki tek Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde düzenlenen seremoni ile açıldı.

Akreditasyon belgesi Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Guido Grassi tarafından, Medical Point Hastanesi Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Prof. Dr. İstemihan Tengiz’e teslim edildi.

Dr. Zeki Hozer moderatörlüğünde gerçekleşen programa Prof. Dr. Guido Grassi’nin yanı sıra; Avrupa Hipertansiyon Derneği Üyesi Prof. Dr. Francesco Fici, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Ercan ve sektör temsilcileri de katıldı.

"Dünyadaki ölümlerin en sık nedeni hipertansiyon kaynaklı"

Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezinin son zamanlarda önem kazanan bir terminoloji olduğu belirten Prof. Dr. İstemihan Tengiz, “Dünyadaki ölümlerin en sık nedeni hipertansiyon kaynaklı. Tüm ölümlerin yüzde 25’inden doğrudan hipertansiyon sorumlu. Dolayısıyla hipertansiyonun tanınmaması, düzgün bir şekilde tedavi edilmesi ve etkili bir şekilde kontrol altına alınması, kardiyovasküler mortalite ve morbidite için oldukça önemli. Bu yüzden hipertansiyon hastasının takibinde, tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Bu merkezde de hipertansiyon hastalarını bütüncül şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Yeni cihaz ile detaylı inceleme

Merkez hakkında bilgiler paylaşan Tengiz, “Hastanın kan basıncının yanı sıra ‘nasıl kardiyovasküler seyrini iyileştirebiliriz, hangi risk faktörleri var ve hedef organları ne kadar etkilemiş?’ sorularına yanıt arıyoruz. Bu etkileri ne kadar erken tespit edersek, o kadar yol kat etmiş oluyoruz. Bu merkezi açmamızdaki amaç da bu. Örneğin; yeni aldığımız bir cihaz ile bir hastanın akım hızını, nabız dalga hızı, aortik sertliği, periferik direnci gibi tüm detayları ölçebileceğiz. Bununla birlikte, daha gerçekçi bir veri alabileceğiz. Çünkü genç hastalara baktığımızda koldan ölçtüğümüz basınç aortik basıncı yansıtmayabiliyor. Bu cihaz ile daha net bir bilgiye sahip olacağız. Aynı zamanda seçeceğimiz antihipertansif ilaçları da bu yöntemle daha iyi belirleyebileceğiz” şeklinde konuştu.

Hipertansiyona tüm verilerin toplanacak, tedavisi de programlanacak

Hipertansiyona ait tüm verilerin toplandığı, takip edildiği, aynı zamanda tedavisinin de programlandığı bir merkez olacağını ifade eden Tengiz, “Bu veriler akademik yönden de bize katkı sağlayacak. Bu merkezler, Avrupa’da yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde de yaygınlaşacağına inanıyorum. Bunun öncüsü olmaktan gururluyuz” dedi.

Hipertansiyon tedavisindeki güncel tedaviler hakkında da bilgiler veren Tengiz, “Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda çok fazla bir gelişme yok; ancak hipertansiyonun girişimsel olan tedavisinde, renal denervasyon dediğimiz böbrek arterlerinin etrafındaki sempatik sinirlerin yakılmasından oluşan bir yöntem var. Dirençli hipertansiyonu olan veya çok fazla ilaç kullanan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem bu. Yeni yapılan çalışmalarda, bu işlemin uygulanması dirençli hipertansiyonu kırma konusunda ve mevcut hipertansiyonu azaltma konusunda oldukça avantajlı gözüküyor” şeklinde konuştu.

Dünyada her üç kişiden biri yüksek tansiyon hastası

Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı ve dünyadaki en iyi ilk 10 hipertansiyon uzmanlarından birisi olduğu ifade edilen Prof. Dr. Guido Grassi ise İzmir’de olmaktan ve Türkiye’de bir Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Pandemi nedeni ile fazla söz edilmese de tüm dünyada her 3 kişiden birisinin yüksek tansiyon hastası olduğunu belirten Grassi, hipertansiyona bütüncül yaklaşan mükemmeliyet merkezlerinin, bu hastalıkla mücadelede referans olduklarına dikkat çekti.

"Bu hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken ise şunları söyledi:

“Hipertansiyon; tansiyon aletini kolumuza taktığınız zaman gördüğümüz kan basıncı yüksekliği demek değildir. Bu hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Hipertansiyon olduğumuz zaman vücudumuzdaki tüm damarlar bundan etkilenir. Örneğin; ben bir göz hekimiyim. Gözün retinasından hipertansiyonun hangi düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte, hastanemiz Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi olarak multidisipliner bir yaklaşım ile hastanın çok detaylı değerlendirilmesini ve tedavisini sağlayacak bir alt yapıya sahip olacak.”