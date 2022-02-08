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Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de Covıd-19’a dikkat çekti

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ve Doç. Dr. Ömer Salt, Bulgaristan Kırcaali’de bir basın toplantısı düzenledi. Trakya Üniversitesinin Covıd-19’e yönelik başarılı çalışmalarının anlatıldığı toplantı, ulusal ve yerel basında büyük yankı uyandırdı.

Sağlık 08.02.2022, 11:45
Edirne’den yola çıkan heyet Bulgaristan Kırcaali’de Covıd-19’a dikkat çekti

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ve Doç. Dr. Ömer Salt, Bulgaristan Kırcaali’de bir basın toplantısı düzenledi. Trakya Üniversitesinin Covıd-19’e yönelik başarılı çalışmalarının anlatıldığı toplantı, ulusal ve yerel basında büyük yankı uyandırdı.

Trakya Üniversitesi, Covıd-19 ile mücadeledeki tecrübelerini komşu ülke Bulgaristan ile paylaşmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi iş birliğinde düzenlenen toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ve Trakya Üniversitesinin Covid-19 ile mücadelesindeki başarılı çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ve Doç. Dr. Ömer Salt’tan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, uygulanan protokolleri ve hayata geçirilen çalışmaları, meslektaşlarının yanı sıra Bulgaristan medyasının yapmış olduğu canlı yayınlarla tüm Bulgaristan’a aktardı.

Yaptığı sunumda virüsün her insanda farklı tepkiler verdiğini ve bu nedenle belirli bir tedavi protokolünden bahsetmenin zor olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Salt, aşı olunmasının Covıd-19 ile mücadelede önemli bir etken olduğunu belirtti. Covıd-19 ile mücadeledeki en önemli etkenin enfeksiyonun yayılımının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler olduğunu söyleyen Salt, hatırlatıcı doz aşıların uygulanmasının da önemine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi Hastanesinin bin 100 yatak kapasitesi, 80 yoğun bakım yatağı, son teknoloji ile donatılmış altyapısı ve alanında uzman 700 hekim ile bölgenin en önemli sağlık üssü konumunda olduğunu ifade eden Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan, Covit-19 ile mücadele için farklı disiplinlerden bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon kurduklarını ve bu komisyonun virüs ile mücadelede önemli kararlar aldığını söyledi.

Bulgaristan’ın saygın kanallarında canlı olarak yayınlanan toplantıda bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin Bulgaristan ile ilişkilerinin çok yönlü olduğunu ifade ederek “Bizim komşu Bulgaristan ile ilişkilerimiz sadece bugünkü toplantının gündemini oluşturan Covıd-19 ile mücadele ile sınırlı değil tabi ki. Türkiye’de en fazla Bulgaristanlı öğrenciye eğitim veren üniversiteyiz. BUA ve ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Bulgaristan’daki 28 üniversite ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Bulgaristan’ın en saygın iş dünyası birliği olan KRIB Haskovo ile Meriç Nehri’ni geleceğe taşıyacak bir projeye imza attık. Yine bilimsel koordinatörlüğünü üstlendiğim ve 3,3 milyon Euro ile benzerleri içerisinde en yüksek bütçeli AB projesinde Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ile yüksek bütçeli bir projeyi hayata geçirdik. Komşu ülke Bulgaristan ile iş birliklerimizin ve ortaklıklarımızın niteliğini ve niceliğini artırarak devam ettiriyoruz” dedi.

Bulgaristan açısından bir ilk niteliği taşıyan toplantıya katılan Bulgaristanlı hekimler, değerli bilgiler için Trakya Üniversitesine teşekkür ederken toplantının ikincisinin Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde farklı disiplinleri kapsayacak nitelikte düzenlenmesi talebinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi ve Bulgaristanlı hekimleri bir araya getiren toplantı öncesinde Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile başkanlık makamında bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi heyetini Kırcaali’de ağırlamaktan her zaman büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Azis, toplantının bölge için bir ilk niteliği taşıdığını belirterek Covıd-19 ile mücadeleye önemli katkı sunacağına olan inancını dile getirdi.

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