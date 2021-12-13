Edirne’de salgın tedbirlerine uyum denetimleri arttı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Covid-19 salgın tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde artan vaka sayıları, alınacak önlemler ve mevcut salgın tedbirlerinin uygulanması konuları değerlendirilmişti. Bu kapsamda salgının yayılımını önlemek amacıyla denetim ve tedbirlerin artırılması kararı alındı. Toplantının ardından harekete geçen ekipler, kurallara uyum konusundaki denetimlerini arttırdı.

Lalapaşa’da Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sorumluluk bölgelerindeki kıraathaneler, marketler, servis araçları, pazaryeri gibi toplu bulunan alanlarda maske kullanımı, hijyen tedbirleri ve müşteri sayısı ile sosyal mesafe kuralına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Bölgelerindeki noktaları tek tek dolaşan ekipler, vatandaşlarla sohbet ederek salgın tedbirlerine uyumu ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmelerinin hem kendi sağlıkları hem de çevresindekilerin sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten ekipler, kurallara uyum konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Lalapaşa Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşehrilerimiz; sağlığımız için maske+masefe+temizlik kurallarına riayet edelim. Aşımızı olalım” ifadelerine yer verdi.