Edirne’de otizm polikliniği oluşturulacak

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, otizmde tedavinin başarılı olabilmesi için erken tanının önemli olduğuna dikkat çekerek, 2 haftada bir perşembe günleri sabahtan akşama kadar Otizm Polikliniği oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Edirne Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde "Ailelerle ve Uzmanlarla Buluşma" adlı program düzenlendi. Etkinlikte sunum yapan Prof. Dr. Görker, erkek çocuklarda otizmin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Hastalığın tanısının çocuk

ve ergen psikiyatri uzmanları tarafından konulduğunu ve mutlaka takibinin yapılması gerektiğini ifade etti.

"Erken tedaviye başlamak her zaman önemlidir"

Erken tedaviye başlamanın her zaman önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Görker, "Uzun süreli izlem sonucunda güzel sonuçlar alınabilir. Ailelere otizmin ne

olduğunu anlatmak zorundayız. Bu uzun soluklu yola birlikte gireceğiz demeliyiz. Bu tedavilerin sonucunda ulaşmak istediğimiz; çocukların taklit yeteneklerini arttırmak, konuşma becerilerini ve dikkat becerilerini arttırmak. Evde eğitimin devam etmesi gerekiyor. Konuşma becerisi az olan çocuklarda odak dikkatini kazanması lazım. Bu da ailenin desteğiyle beraber öngörülebilir" dedi.

Otizmli çocuklarda bazı belirtiler olduğunu aktaran Prof. Dr. Görker, çevreye karşı ilgisiz davranma, göz temasından kaçınma, ismiyle çağrıldığında bakmama, taklit yapmayı öğrenememe ve konuşma gelişiminde bozukluk gibi durumların görüldüğünü söyledi.

"15 günde bir otizm polikliniği oluşturmaya karar verdik"

Trakya Üniversitesi’ndeki otizm tanı tedavisi kliniğinde bazı gelişmeler olduğunu aktaran Prof. Dr. Görker, otizmli çocuklar için 15 günde bir otizm polikliniği oluşturmaya karar verdiklerini duyurdu. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için toplantılar yapabilecekleri belirli bir poliklinik günü belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Görker, bu polikliniğin 2 haftada bir perşembe günleri olmak üzere sabahtan akşama kadar hizmet vereceğini belirtti.

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Otizmli çocukların yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin de görücüye çıktığı programın sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler ve bez çanta dağıtıldı.