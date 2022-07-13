Edirne’de hastanede ’hatırlatma dozu’ kuyruğu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından, Edirneli vatandaşlar aşı için hastanede kuyruk oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımladı. Hatırlatma dozu uygulaması için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan Edirneli vatandaşlar, aşılarını yaptırmak için hastanelere akın etti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırdı.

“Hem kendiniz hem de toplum sağlığı için aşı yaptırın”

Aşı yaptıran vatandaşlar, diğer vatandaşlara da aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Aşı yaptıran vatandaş Mesut Şimdigüldü, “Kovid-19 virüsünden ancak bu aşı ile kurtulabiliriz. Annem, eşim ve çocuğumla birlikte gelip aşımızı olduk” ifadelerini kullanırken, Haluk Kurtçu da, “Kovid-19 nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti, vatandaşlarımız aşı olursa çok iyi olur” açıklamasında bulundu. Hülya Eldar da vatandaşlara hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için aşı olmalarını tavsiye etti.