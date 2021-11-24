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Edirne’de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan öğrenciler için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenledi. Törende diş hekimi adayları, saflığın ve temizliğin sembolü olan beyaz önlüklerini giydi.

Sağlık 24.11.2021, 18:08
Edirne’de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan öğrenciler için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenledi. Törende diş hekimi adayları, saflığın ve temizliğin sembolü olan beyaz önlüklerini giydi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim hayatına yeni başlayan öğrencileri için Dünya Diş Hekimliği Günü’nde “Beyaz Önlük Giyme Töreni” gerçekleştirdi. Her yıl, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nde geleneksel olarak düzenlenen törende öğrenciler, ailelerinin önünde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Törende pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl beyaz önlük giyemeyen öğrenciler de unutulmadı. Eğitimlerine geçen sene başlayan ve bu yıl ikinci sınıfta olan öğrencilere de hekimlik mesleğinin en önemli simgelerinden olan beyaz önlükleri törenle giydirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir, Doç. Dr. Burhan Can Çanakçi, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alparslan Bülbül, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Trakya Üniversitesi tanıtım filmiyle devam eden törende tüm öğrenci arkadaşları adına bir konuşma yapan Rüveyda Sayın, “Hepimiz uzun, yorucu, zor ve bir o kadar da heyecanlı bir dönem sonrası burada olmaya hak kazandık. Bugün emeklerimizin karşılığını almış olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Her zaman yanımızda olan, bizlere inanan ve tüm imkânlarını bizlerin okuması için seferber eden alilerimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Temennimiz, fakültemizi en iyi şekilde bitirip birer hekim olduğumuzda mesleğimizi en güzel şekilde yerine getirmek ve çağdaş, bilimin ışığından ayrılmayan bireyler olarak ülkemize faydalı olmaktır” dedi.

"Diş Hekimliği Fakültesi, usta-çırak ilişkisinin yoğun yaşandığı bir yerdir"

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir de, Covid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen beyaz önlük törenlerini yeniden gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sizlerle yeniden bir arada olmaktan ve bu güzel faaliyeti gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Her biriniz, üniversite sınavında çok ciddi bir başarı elde ederek burada olmayı hak ettiniz. Fakat şunu unutmayın ki bundan sonraki süreç sizler için biraz daha zor olabilir. Diş Hekimliği Fakültesi, ciddi bir disiplin ve sıkı çalışma gerektirir. Bu süreçte, öğretim üyesi hocalarımız çok değerli bilgi, beceri ve birikimlerini sizlerle paylaşacaklar. Bizlerden bu zaman zarfında olabildiğince fazla faydalanın. Diş Hekimliği Fakültesi, usta-çırak ilişkisinin yoğun yaşandığı bir yerdir. Bu yüzden bizden mümkün olduğu kadar talepkar olmanız gerekiyor. Başarınızdan dolayı sizleri bir kez daha kutluyorum. Bu azim ve çalışkanlığınızın eğitim yaşamınız boyunca sürmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ise tüm öğrencileri ve aileleri, başarı ve çabalarından dolayı kutlayarak, “Bugün burada beyaz önlüklerinizi giyerek bu kutsal mesleğe ilk adımlarınızı atacaksınız. Bu eğitim sürecini, yalnızca okul bitirmek ve diploma almak olarak görmeyin. Mesleki gelişiminiz yanında kişisel gelişiminize de katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde olmayı önemseyin. Üniversitemiz, sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve bu yolculukta yalnız bırakmamak adına çeşitli imkânlar ve fırsatlar sunmaktadır. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanemizden Ar-Ge merkezlerimize, araştırma laboratuvarlarımızdan modern yaşam ve çalışma alanlarına kadar tüm bu imkânlar ve mekânlar sizler için. Lütfen sizlere sunulan bu imkanların farkında olun ve üniversitenin size verdiği imkânları sonuna kadar kullanın. Sürekli kendinizi geliştirmek ve ufkunuzu genişletmek için çabalayın. İnanıyoruz ki ülkemiz sizlerle çok daha ileriye taşınacak. 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftanızı kutluyor, eğitim yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından törende Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Günün anısına topluca çekilen fotoğrafların ardından tören son buldu.

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