Edirne’de aşılamada rekor

Türkiye’de nüfusa oranla en çok Covid-19 aşısının yapıldığı il olan Edirne’de nüfusun yüzde 50’sinden fazlası aşılandı. 407 bin 763 nüfuslu kentte birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de Covid-19 aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor. Covid-19 aşısını en fazla uygulayan illerin başında gelen Edirne, toplumsal bağışıklık hedefine hızla ilerliyor. Günlük yaklaşık 10 bin kişiye Covid-19 aşısı yapılan ilde bugün saat 08.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 209 bin 878 oldu. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı da 122 bin 5’e ulaştı. Toplam yapılan aşı sayısı 331 bin 883 oldu.

Mobil aşı uygulamasına yoğun ilgi

Edirne’de fabrikada mobil ekiplerle yerinde Covid-19 aşı uygulaması hızla devam ediyor. Bu kapsamda fabrikalarda çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Yönetiminin talebi üzerine fabrika içinde aşı odasına dönüştürülen yere gelen aşı ekibi, gerekli bilgilendirmenin ardından randevusu bulunan işçilere aşılarını yapıyor.

Fabrika personellerinden Özlem Kılıç, mobil aşı uygulamasının çok güzel bir proje olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Edirne en az vaka görülen 5’inci il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerine göre Türkiye’de en az vakaya sahip 5’inci il olan Edirne’de haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 12,51 oldu.