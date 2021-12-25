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Edirne’de aşı kuyruğu

Omicron varyantının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte hastanelerdeki aşı yoğunluğunda artış yaşanıyor. Salgından korunmak isteyen ve sırası gelen vatandaşlar hatırlatma dozu için hafta sonu da hastanelerin yolunu tutuyor.

Sağlık 25.12.2021, 14:13
Edirne’de aşı kuyruğu

Omicron varyantının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte hastanelerdeki aşı yoğunluğunda artış yaşanıyor. Salgından korunmak isteyen ve sırası gelen vatandaşlar hatırlatma dozu için hafta sonu da hastanelerin yolunu tutuyor.

Edirne’de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki aşı merkezlerinde hafta sonu da "hatırlatma dozu" yoğunluğu yaşanıyor. Hafta içi fırsat bulamayan vatandaşlar hatırlatma dozu olmak için hafta sonu sabahın erken saatlerinden itibaren aşı merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biontech aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar form doldurduktan sonra aşı olmak için sıraya girdi.

Hatırlatma aşısını yaptıran 23 yaşındaki Batuhan Gündüz, "Bu zamanlarda herkesin aşısını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Salgın dönemi devam ediyor. Bir hastalık salgın var. Bu salgından kurtulmanın en önemli yolunun aşı olmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hayata bağlanmak istiyorlarsa bir an önce aşılarını yaptırsınlar"

Azatlı Köyü’nden hatırlatma dozunu yaptırmak için Edirne’ye gelen Mustafa Aydın, "Köyümüzde biraz vaka oldu. Gönüllü kapanma yaptık bu illetten kurtulmak için. Önüne geçtik şimdi tekrar kıraathanelerimizi açtık. Ben de esnaflık yapıyorum. Maske ve mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Aşılarımızı olmaya çalışıyoruz. Köyümüzde de çok az sayıda aşı olmayan var. Onlarda herhalde aşısını bir an önce yaptırır. Entübe olmak istemiyorlarsa hayata bağlanmak istiyorlarsa bir an önce aşılarını yaptırsınlar" dedi.

"Birey olarak kurallara uyarsak en az zararla atlatacağız"

Hatırlatma dozu için gelen Alihsan Gürcihan, "Aşılarımızı tamamladık. Şuana kadar riskli bir durumla karşılaşmadık. Ama tabi birey olarak kurallara uyarsak en az zararla atlatacağız. Bu toplumsal anlamda çok ciddi bir tehlike. Geçen hafta üzüldüm. Çünkü Edirne Türkiye çapında tırmanan bir eğilime girmişti. Umarım hep birlikte aşılamayı arttırarak Edirne’de yaşayanlar olarak bunu askeri limitlere doğru indiririz" diye konuştu.

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