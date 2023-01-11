Edirne’de ambulans helikopter 6 aylık bebek için havalandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 6 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’a helikopterle nakledilmesi amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığından hava ambulans talep edildi. Onaylanan talep üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen helikopter ambulans Trakya Üniversitesi helikopter pistine indi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinden alınan bebek, oksijen desteği ve kuvöz ile Trakya Üniversitesi helikopter pistine götürüldü. Hava ambulans ekiplerine teslim edilen bebek, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.