Edirne’de 28 öğretmen karantinaya alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde katıldığı toplantının ardından korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan öğretmen ile birlikte toplantıya katılan 28 öğretmen karantinaya alındı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada mesleki çalışma programı kapsamında düzenlenen toplantıya katılan öğretmen H.S.’nin toplantıdan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu belirtildi.

Gerekli tedbirler alındı

Öğretmen H.S.’nin akciğer tomografisi çekilerek korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, hemen gerekli tedbirlerin alındığı ve Keşan İlçe Filyasyon Ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişinin karantinaya alındığı vurgulandı.

Test sonuçları negatif çıktı

Öğretmen H.S.’ye yapılan iki korona virüs testinin sonuçlarının negatif çıktığı ancak zatürre teşhisi konulduğu için hastanede tedavisine devam ettiği açıklandı.