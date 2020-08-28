Edirne’de 28 öğretmen karantinaya alındı
EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE KATILDIĞI TOPLANTININ ARDINDAN KORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE YATIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINAN ÖĞRETMEN İLE BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILAN 28 ÖĞRETMEN KARANTİNAYA ALINDI.
Edirne’nin Keşan ilçesinde katıldığı toplantının ardından korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan öğretmen ile birlikte toplantıya katılan 28 öğretmen karantinaya alındı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada mesleki çalışma programı kapsamında düzenlenen toplantıya katılan öğretmen H.S.’nin toplantıdan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu belirtildi.
Gerekli tedbirler alındı
Öğretmen H.S.’nin akciğer tomografisi çekilerek korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, hemen gerekli tedbirlerin alındığı ve Keşan İlçe Filyasyon Ekibi tarafından okulda görev yapan 28 kişinin karantinaya alındığı vurgulandı.
Test sonuçları negatif çıktı
Öğretmen H.S.’ye yapılan iki korona virüs testinin sonuçlarının negatif çıktığı ancak zatürre teşhisi konulduğu için hastanede tedavisine devam ettiği açıklandı.
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