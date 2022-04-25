Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu’ndan anlamlı 23 Nisan kutlaması

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’de her çocuğun bu özel günü kutlaması gerektiği düşüncesiyle yola çıkan Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu, Türkiye genelindeki hastanelerin pediatri servislerinde yatarak tedavi gören yaklaşık 1500 çocuğa bir dizi etkinlik düzenleyerek, çocuklara doyasıya bayram mutluluğu yaşatmayı hedefliyor.

Dünyayı yaşanılır bir hale getirmenin en iyi yolunun çocukları mutlu etmekten geçtiği düşüncesiyle harekete geçen Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Türkiye genelindeki 33 hastanenin pediatrik yatan hasta servislerinde tedavi gören yaklaşık 1500 çocuğa moral depolamak için bir dizi aktivite gerçekleştiriyor.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Pediatri Grubu markaları BiGaia ve Dynavit sponsorluğunda gerçekleşecek aktivitede 23 Nisan haftası boyunca pediatri klinikleri; balonlarla, duvardan duvara renkli süslemelerle ve Türk bayraklarıyla donatılacak. Palyaçoların da eşlik ettiği çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile hafta boyunca bayram sevincini tüm çocukların yaşamasını sağlamak hedefleniyor.