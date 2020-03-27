Ece Vahapoğlu'nun kaleminden "Fit Hamilelik" raflarda...

Ece Vahapoğlu, “İçindeki Dişiyi Uyandır” adlı kitabında olduğu gibi samimiyetle yaşadığı süreçleri anlatıyor “Fit Hamilelik” kitabında. Anne adaylarına hamilelik döneminde fit ve sağlıklı kalma önerileri veren yazar, hafta hafta tuttuğu hamilelik güncesinin yanı sıra hamileliğin üç döneminde önerdiği yoga hareketlerine ve sürece dair uzman doktor görüşlerine de yer veriyor.

Ece Vahapoğlu'nun kaleme aldığı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Fit Hamilelik, hem hamile olan hem de hamile kalmak isteyen kadınlar için yol arkadaşı olmaya aday bir başucu kitabı.

Hamileler için altın öneriler

Kitabında kırklı yaşlarda sağlıklı, mutlu bir hamilelik ve hatta doğal doğumun mümkün olduğuna dikkat çeken Vahapoğlu, kırk yaşında doğal yoldan hamile kalmış bir kadın olarak bu durumun tecrübe ile sabit olduğunu ifade ediyor. Sekiz haftalıkken ilk bebeğini kaybeden Vahapoğlu, doğurganlık yaşıyla ve hamilelik süreciyle ilgili yaşayabileceği olası risklere rağmen, üç ay sonra yeniden hamile kaldığını anlatıyor.

Şimdilerde dünyalar tatlısı sağlıklı bir erkek bebek annesi olan Vahapoğlu kitabında; kırklı yaşlarda hamile kalmak, mutlu bir hamileliğin sonunda sağlıklı bir doğum yapmak ve hayata fit devam etmek için birtakım disiplinler de benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor.

Vahapoğlu, fit ve sağlıklı kalmak için her trimestere özel olarak önerdiği yoga ve nefes egzersizlerinin yanı sıra, beslenme ve hayat tarzını, hamilelik boyunca kadın doğum doktorundan edindiği bilgileri de haftalık periyotlarla okurlarına aktarıyor.