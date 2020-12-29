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Ebe Elife Saraç bir ayda 17 kilo verdi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve yıllardır kilo sorunu yaşayan ebe Elife Saraç, mide küçültme ameliyatıyla bir ayda 17 kilo verdi.

Sağlık 29.12.2020, 17:17
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Ebe Elife Saraç bir ayda 17 kilo verdi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve yıllardır kilo sorunu yaşayan ebe Elife Saraç, mide küçültme ameliyatıyla bir ayda 17 kilo verdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (VEAH) Kadın Doğum Polikliniğinde görevli Saraç, 160 kiloya çıkması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca kilo verme kararı aldı. Çağın hastalığı olan obezite ile mücadele eden VEAH Obezite Merkezinde yaklaşık 100 hastaya tedavi verilirken, şimdiye kadar 4 tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Obezite merkezinde Kadın Doğum Polikliniğinde görevli Elife Saraç’ın sağlığına kavuştuğunu belirten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Obezite merkezinin Van halkına hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Çelik, “Arkadaşımız bize geldiğinde sağlığını bozacak kadar kiloluydu. Hastanemizde çalıştığı için burada yaptığımız hizmetleri yakından gören bir arkadaşımız olduğu için obezite merkezimize güvenerek bize başvurdu. Merkezimizdeki endokrin uzmanımız, dahiliye uzmanımız ve psikologumuz tarafından durumu değerlendirildi. Arkadaşımız ameliyata hazırlandı. Tüp mide ameliyatını yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdik. Ebe Hanım gayet mutlu. Biraz önce kendisinin 1 aylık kontrolünü yaptık. Kendisi de çok mutlu hayatından. Verdiği kiloların hepsini yağlarından vermiş, herhangi bir KKS kaybı yaşamamış. Bu da çok memnun edici bir durum. Kendisine mutlu, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Obezite merkezimiz böyle başarılı hizmetlerle Van halkına hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

“Dördüncü tüp mide ameliyatımızı gerçekleştirdik”

Çelik, obezite merkezindeki 4’üncü ameliyatı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Çok dikkatli davranıyoruz. Merkezimize devam eden yaklaşık 100 hastamız var. Biz ilk önce Sağlık Bakanlığımızın tanımlamış olduğu modülleri uyguluyoruz. Modüller sonrasında kilo veremeyen ve vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalarımızın tüp mide ameliyatını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Kilolarım hem çalışma hayatımı hem de sosyal hayatımı etkiliyordu”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ebe olarak görev yapan Elife Saraç, “Başhekimimiz Sebahattin Bey’in böyle bir birim kurduğunu duydum. Ameliyatla ilgili korkularım vardı. Diyetisyene yöneliyordum, sonra yine vazgeçiyordum. Bu birimde aklımdaki bütün soru işaretlerini yok ettiklerini gördükten sonra karar verdim. Çünkü bir şeylere adım atmam gerekiyordu. Bu ameliyata da karar vererek aklımdaki bütün soru işaretlerini yok ettim” ifadelerini kullandı.

“Çok kolay bir ameliyat geçirdim”

Yaklaşık bir ay önce ameliyat sürecinin başladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bir gün yoğun bakımda kaldım, 5 gün de serviste kaldım. Yoğun bakım süreci herkes için korkulu bir süreç gibi görünüyor ama hiç de öyle bir süreç değil. Bu süreç tamamen tedbir amaçlı bir süreçtir. Mide ameliyatlarında en korkulu durum pıhtı atması ve kaçaktır. Bu ikisi çok korkutucu iki durum, Ben de bu iki durumdan korkuyordum ama hiç böyle bir sorun yaşamadım. Çünkü Sebahattin Bey’in cerrahlık olarak tecrübesine çok güveniyordum ve süreç sonunda da böyle bir şeyle karşılaşmadım için çok mutluyum.”

“Herkese ameliyat olmalarını tavsiye ederim”

Obezite merkezi ile tanıştığı günden bu yana 17 kilo verdiğini ifade eden Saraç, “160 kilo ile obezite merkezi ve Sebahattin Bey ile tanıştım. Şu anda 143 kiloyum, 17 kilo verdim. Diyet ile kilo veremeyen bütün hastalar hiç korkmadan ameliyata başvurabilirler. Çünkü yaşadığın bütün zorlukların bir bedeli var. Kilo ile mücadele ederek yıllarca çeşitli hastalıklarla mücadele etmek yerine bir yıl veya bir buçuk yıl bir ameliyat sürecini atlatarak, azimle mücadele ederek ideal kiloya gelmek daha mantıklı. Ben çok memnunum. Hiçbir zaman korkak ve cesaretsiz biri olmadım zaten. Kesinlikle herkesin kendine güvenerek obezite merkezine, Sebahattin Bey’e ve ekibine güvenerek gelmelerini tavsiye ederim. Mutlu bir süreç yaşadım. Hala da mutlu bir süreç yaşıyorum. Az yemenin ve az yiyerek doymanın mutluluğunu yaşıyorum. Verdiğim kilolardan dolayı da çok mutluyum. Hem iş hayatımı hem özel hayatıma çok büyük katkıları var” şeklinde konuştu.
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